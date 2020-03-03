Континентальная хоккейная лига понизила потолок зарплат

3 марта на своем заседании КХЛ установила жесткий потолок зарплатных ведомостей для клубов — не более 900 млн рублей в год. При этом ограничена и нижняя планка до 270 млн. Что это значит?

Богатые клубы, которые отваливали своим хоккеистам (на всю команду) по 1,5 и более миллиарда в год, уже бьют тревогу. За толстосумов даже вступилась Федерация хоккея России, которая в своем письме говорит, что из Лиги могут уехать лучшие игроки, а это скажется на формировании сборной к Олимпиаде и к чемпионатам мира.

Но КХЛ не пошла на поводу у топ-клубов и ввела своеобразную уравниловку. Полностью ликвидировать разрыв между богатыми и бедными, конечно не получится, но чемпионат, по мнению руководителей КХЛ, может стать более напряженным. По крайней мере, не будет такой большой пропасти в очках между лидерами и аутсайдерами. Напомним, что победитель регулярного первенства ЦСКА набрал 94 очка, тогда как «Динамо» (Минск) лишь 39.

Правда, до конца не понятно, будут ли клубы иметь возможность выводить своих звезд из под этого потолка зарплат, как это было с Ковальчуком и Радуловым несколько лет назад. Или больших звезд в нашем хоккее теперь точно не останется? Ведь если условному Панарину платить столько сколько в НХЛ — порядка 10 млн долларов в год (650 млн руб), то это сожрет две трети бюджета клуба.

Зарплатные ведомости клубов Восточной конференции в сезоне 2019/2020

1. «Металлург» — 1,5 млрд рублей

2. «Авангард» — 1,4 млрд

3. «Ак Барс» — 1,35 млрд

4. «Автомобилист» — 1,2 млрд

5. «Салават Юлаев» — 1,2 млрд

6. «Трактор» — 700 млн

7. «Куньлунь» — 650 млн

8–9. «Сибирь» — 600 млн

8–9. «Барыс» — 600 млн

10. «Амур» — 550 млн

11. «Нефтехимик» — 450 млн

12. «Адмирал» — 250 млн

Зарплатные ведомости клубов Западной конференции в сезоне 2019/2020

СКА – 1,75 млрд рублей

ЦСКА – 1,75 млрд

«Динамо» (Москва) – 1 млрд

«Локомотив» – 850 млн

«Йокерит» – 730 млн

«Спартак» – 720 млн

«Витязь» – 630 млн

«Сочи» – 490 млн

«Торпедо» – 470 млн

«Динамо» (Минск) – 370 млн

«Северсталь» – 350 млн

«Динамо» (Рига) – 260 млн