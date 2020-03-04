2020-03-03T19:42:56+03:00
Анекдоты

Анекдот: В доме, где есть дети, тишина - повод для паники

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- Угостите девушку бокалом красного вина?

- Нет, у меня в квартире не убрано.

- При чем тут это?

- Тем более, если это тут ни при чем.

* * *

- Мама, вас с папой вызывают в школу.

- Что случилось??

- Я целовалась на перемене.

- А это запрещено?

- С учителем биологии.

- Господи! Дочь, что происходит? Мы с отцом ночей не спали, на двух работах каждый, лишь бы у дочери все хорошо было, а ты нож в спину! Ты хотя бы отдаешь себе отчет, ну какие могут быть перспективы у учителя биологии?!

* * *

В пятиэтажке подвал с картошкой затопило кипятком, и от простуды вылечился весь дом.

* * *

Когда Гус Хиддинк напивается, он звонит сборной России по футболу.

* * *

В каждом классе есть девочка, которая мечтала стать моделью, а стала беременной.

* * *

- Доктор, у меня живот надулся.

- Так... Посмотрим. Да вы, голубушка, беременны!

- То-то я смотрю, эспумизан не помогает.

* * *

Сегодня я видел, как одна старушка помогала перейти через дорогу мальчику, игравшему в смартфоне.

* * *

Когда вы видите, что компьютер пишет вам: «Вы не робот?» - подумайте, вдруг он просто хочет создать семью?

* * *

- Толя, вы пьете что-нибудь?

- Я не пью.

- Да... Скучно вам будет с нашей Анечкой...

* * *

Вовочка приходит к отцу и говорит:

- Пап... Я сегодня опять в школе стекло разбил...

- Блин, у вас не школа, а оранжерея какая-то!

ИСТОЧНИК KP.RU

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