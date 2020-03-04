Анекдот: В доме, где есть дети, тишина - повод для паники
- Угостите девушку бокалом красного вина?
- Нет, у меня в квартире не убрано.
- При чем тут это?
- Тем более, если это тут ни при чем.
* * *
- Мама, вас с папой вызывают в школу.
- Что случилось??
- Я целовалась на перемене.
- А это запрещено?
- С учителем биологии.
- Господи! Дочь, что происходит? Мы с отцом ночей не спали, на двух работах каждый, лишь бы у дочери все хорошо было, а ты нож в спину! Ты хотя бы отдаешь себе отчет, ну какие могут быть перспективы у учителя биологии?!
* * *
В пятиэтажке подвал с картошкой затопило кипятком, и от простуды вылечился весь дом.
* * *
Когда Гус Хиддинк напивается, он звонит сборной России по футболу.
* * *
В каждом классе есть девочка, которая мечтала стать моделью, а стала беременной.
* * *
- Доктор, у меня живот надулся.
- Так... Посмотрим. Да вы, голубушка, беременны!
- То-то я смотрю, эспумизан не помогает.
* * *
Сегодня я видел, как одна старушка помогала перейти через дорогу мальчику, игравшему в смартфоне.
* * *
Когда вы видите, что компьютер пишет вам: «Вы не робот?» - подумайте, вдруг он просто хочет создать семью?
* * *
- Толя, вы пьете что-нибудь?
- Я не пью.
- Да... Скучно вам будет с нашей Анечкой...
* * *
Вовочка приходит к отцу и говорит:
- Пап... Я сегодня опять в школе стекло разбил...
- Блин, у вас не школа, а оранжерея какая-то!
ИСТОЧНИК KP.RU