Минобороны возрождает знаменитый Смольный институт благородных девиц

Спортивный комплекс с фехтовальным залом, театр и плавучую сцену построят для филиала пансиона воспитанниц Минобороны РФ в Санкт-Петербурге на Безымянном полуострове. Об этом сегодня сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова на первом заседании попечительского совета филиала учебного заведения.

- Второй этап развития пансиона предполагает строительство новых фондов на пустующем Безымянном полуострове. Здесь укрепят берег и с нуля возведут трехэтажный комплекс дополнительного образования и спорта. В нем разместят фехтовальный зал, крытый легкоатлетический стадион, залы для спортивных игр, фитнеса, кардиотренировок и борьбы самбо, а также пневматический тир на девять стрелковых направлений и площадку для игры в керлинг", - сказала Шевцова.

В комплексе также планируют разместить четыре танцевальных класса, музыкальную школу с камерным залом и кабинетами вокальных и хоровых занятий, театральную студию, медиацентр с фото- и видеолабораторией и мастерскую художественно-прикладного творчества.

- На восточной части полуострова построят театр со зрительным залом на 600 мест. По многочисленным просьбам родителей девушек первого набора особое внимание уделено созданию парка с зелеными насаждениями для встреч и прогулок. Он станет частью проекта по благоустройству с дизайнерским оформлением открытых мест отдыха. По всему периметру полуострова сделают велодорожки. Вокруг основного корпуса установят ветрозащитные панели", - подчеркнула замминистра.

По словам замминистра, остров Бычий, где находится основной учебный комплекс, и полуостров Безымянный соединят крытым мостом-переходом длиной 90 метров.

"На другой стороне от него на понтонах установят летнюю "плавучую" сцену с местами для зрителей на берегу". - добавила замглавы Минобороны.

Представитель военного ведомства подчеркнула, что после завершения строительства объектов второй очереди филиал пансиона воспитанниц приобретет "завершенный оригинальный вид и станет современной достопримечательностью города с возрожденным историческим смыслом знаменитого Смольного института благородных девиц".