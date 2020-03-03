2020-03-03T20:29:50+03:00
Общество

Победители детского конкурса от Тинькофф и Mastercard выйдут на поле в финале Лиги Чемпионов УЕФА

Принять участие в розыгрыше призов может каждый ребенок
Ксения БОГДАНОВА
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Выйти на поле в финале Лиги Чемпионов УЕФА - мечта любого футбольного болельщика, будь то взрослый или ребенок. Тинькофф и Mastercard готовы осуществить ее: известный российский банк и международная платежная система, являющаяся официальным партнером Лиги Чемпионов УЕФА, запускают семейный конкурс для взрослых и детей. Главный приз конкурса - выход ребенка на поле вместе с игроками перед финальным матчем Лиги Чемпионов, который пройдет в Стамбуле 30 мая 2020 года.

Конкурс стартует 3 марта и завершается 24 апреля. Из приятных новостей - главный приз получит не один, а сразу два ребенка. В приз входят перелеты в Стамбул и обратно, проживание и билеты на матч для каждого маленького победителя с одним сопровождающим взрослым.

Остальные участники конкурса без награды тоже не останутся: их ждут более 3 тысяч подарков — рюкзаки, зарядные устройства для гаджетов, бейсболки, сумки для сменной обуви и еще много других ярких и забавных сувениров.

Для участие в конкурсе нужно собрать команду до пяти человек, состоящую из одного взрослого с ребенком или несколькими детьми. Обязательное условие — у взрослого должна быть любая карта Тинькофф, у детей - Тинькофф Джуниор (она выдается держателям до 18 лет, при этом до 14 лет ребенку требуется согласие родителей, а с 14 до 18 лет он может оформить ее самостоятельно на сайте Тинькофф).

Далее нужно зарегистрироваться на сайте конкурса и выполнять задания, которые будут появляться в личном кабинете участников. Конкурсантов ждут самые разные задания - от тестов на знание истории футбола и знаменитых футболистов до онлайн-игры, где нужно забивать виртуальные голы; от викторин в соцсетях до проверки финансовой грамотности участников. Задания конкурса также будут публиковаться в «Историях» в мобильных приложениях Тинькофф и Тинькофф Джуниор. За каждое выполненное задание игрокам начисляются баллы.

Имена счастливчиков будут определяться каждые две недели с 13 марта по 24 апреля. Во время розыгрышей призы распределят случайным образом среди всех команд, достигших определенного уровня (всего таких уровней будет восемь). Ну а главный приз разыграют 24 апреля: Тинькофф определит среди детей двух главных призеров, которые поедут в Стамбул на финал Лиги Чемпионов. Согласно требованиям УЕФА, это должны быть дети 7-9 лет ростом 105-135 см, имеющие загранпаспорт. Результаты конкурса опубликуют в социальных сетях Тинькофф.

Традиция футболистов выходить на поле вместе с детьми зародилась в Великобритании больше 20 лет назад. Первоначально футбольные клубы пытались таким образом усмирить агрессивных болельщиков. Мол, увидят, что на поле дети — глядишь, совесть проснется, и меньше хулиганить станут, крушить кресла и драться друг с другом.

Сейчас этот красивый обычай несет в себе исключительно позитивный посыл: улыбки, добро, любовь к спорту и преемственность поколений — как у спортсменов, так и у болельщиков. Каждый футболист выходит на поле, держа за руку ребенка. Впервые этот тренд запустили на Евро-2000: чемпионат стал первым крупным турниром, во время которого футболисты перед началом матчей обязательно выходили на поле с детьми. Тенденцию активно подхватили в нулевые, когда ФИФА начала сотрудничать с ЮНИСЕФ и помогать детям, живущим в регионах военных конфликтов.

Как маленькие болельщики попадают на поле? Обычно детей выбирают в спортивных школах, секциях или фан-клубах. Чем выше спортивный результат ребенка — тем больше у него шансов подержать за руку известного футболиста. Кроме того, на значимых турнирах, которые курируют ФИФА и УЕФА, детей помогают выбирать спонсоры, устраивая конкурсы среди юных болельщиков.

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