2020-03-03T20:54:39+03:00
Здоровье

«Золотые» правила питания для старшего поколения: не отказывайтесь от картофеля и обязательно запивайте отруби водой

О рационе, который поможет снизить риск «возрастных» заболеваний, рассказала один из ведущих экспертов Лиги здоровья нации
Анна НИКОЛАЕВА
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Правильное питание может служить активной профилактикой «возрастных» заболеваний.Правильное питание может служить активной профилактикой «возрастных» заболеваний.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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- От питания зависит очень многое - самые распространенные заболевания у людей старшего возраста во многом связаны именно с рационом, - рассказала врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова на лекции, прошедшей в редакции «КП» в рамках проекта «Школа здоровья для старшего поколения "Питаемся на отлично!"» (www.школаздоровья.москва). - Гипертония, нарушение обмена холестерина, которое ведет к таким распространенным сердечно-сосудистым заболеваниям, как ишемическая болезнь сердца. Развитие сахарного диабета тоже во многом обусловлено характером питания.

Хорошая новость заключается в том, что правильное питание может служить активной профилактикой «возрастных» заболеваний. И это под силу каждому — все в наших руках, подчеркнула эксперт. И перечислила «золотые» правила питания для людей старшего возраста.

Наш эксперт - врач-кардиолог Ольга Молчанова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Наш эксперт - врач-кардиолог Ольга МолчановаФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

О ВИТАМИНАХ И МИКРОЭЛЕМЕНТАХ

- В первую очередь важно следить за достаточным поступлением витаминов, - пояснила Ольга Молчанова. - Королем всех витаминов можно назвать витамин С. Он оказывает мощное противовоспалительное действие, в этом с ним не сравнится ни один другой витамин. Также витамин С способствует повышению иммунной защиты организма и улучшает усвоение железа, которое есть в мясе.

Где найти ценный витамин? Очень много его в ягодах, яблоках, квашеной капусте и картофеле, подсказывает лектор. «Большинство диетологов выступает против картофеля, но как врач отмечу, что он жизненно необходим организму из-за высокого содержания витамина С», - уточняет Молчанова.

Витамины группы В – вторые по значению для нашего организма. В1, В2, В12, В6 – все эти витамины способствуют нормальной жизнедеятельности нервной системы. Больше всего их в постной свинине, подсказывает эксперт. Также витаминами группы В богаты серый и черный хлеб грубого помола, крупы, яйца.

Врач-кардиолог Ольга Молчанова на лекции в редакции «КП» рассказала о секретах здорового питания Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Врач-кардиолог Ольга Молчанова на лекции в редакции «КП» рассказала о секретах здорового питанияФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

И еще очень важен витамин D. Он способствует накоплению фосфора в костях и зубах. Колоссальное количество этого витамина содержится в рыбьем жире.

- Минеральные вещества тоже необходимы, - продолжает Ольга Молчанова. - Конечно, нужно железо. С возрастом работа пищеварительной системы угнетается, и из-за воспалительных явлений в желудочно-кишечном тракте всасываемость железа уменьшается. Поэтому в питании оно должно присутствовать в достаточном количестве. Железо есть в морской капусте, печени, овсянке.

Также не обойтись без кальция. Недостаток кальция в пожилом возрасте ведет к остеопорозу, повышенной хрупкости и ломкости костей. Кальций содержится в молочных продуктах – в твороге, сметане, молоке, сыре.

И не забывайте про йод! Его нехватка нарушает функцию щитовидной железы, что опасно таким заболеванием, как зоб, который требует лечения и медикаментозного, и оперативного. Йод содержится в морской капусте, морской рыбе. Также врачи-эндокринологи рекомендуют использовать йодированную соль.

Лекции проходят в рамках проекта «Школа здоровья для старшего возраста «Питаемся на отлично!» Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Лекции проходят в рамках проекта «Школа здоровья для старшего возраста «Питаемся на отлично!»Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ЕДА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Что же нужно есть каждый день? Вот, что советуют врачи.

- Обязательно - свежие фрукты и сырые овощи для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, - перечисляет доктор Молчанова. - Количество мяса желательно сократить до двух раз в неделю. А вот кисломолочные продукты (простокваша, кефир, йогурт, творог, сметана) должны быть на столе каждый день. Помимо ценного кальция в них содержатся полезные бактерии, которые благотворно действуют на желудочно-кишечный тракт: оздоравливают его, освежают, уничтожают гнилостные бактерии.

Зелень и пряности тоже улучшают деятельность желудочно-кишечного тракта. Например, тмин очень хорошо действует. И пшеничные отруби. Это дополнительный источник клетчатки, если вы не привыкли есть много фруктов и овощей, подсказывает эксперт. Но помните, что отруби обязательно нужно запивать! Если вместе с ними не поступит жидкость, они не разбухнут и вместо улучшения работы ЖКТ могут, наоборот, привести к задержке стула.

Полученные советы помогут московским пенсионерам правильно выстроить свой ежедневный рацион Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Полученные советы помогут московским пенсионерам правильно выстроить свой ежедневный рационФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Продукты из цельного зерна тоже нужны каждый день. «Важно брать не перемолотые крупы, которых сейчас много в магазинах, а именно цельнозерновые (они варятся не менее 15 — 20 минут. - Ред.) и готовить их самостоятельно», - поясняет врач.

Два — три раза в неделю стоит есть рыбу, в ней и белок, и витамин D, и йод, напоминает эксперт. Пару раз можно позволить себе колбасу, но лучше — нежирное мясо.

БЕЗ ВОДЫ НАМ НИКУДА

- Зачастую люди старшего возраста мало пьют - из-за угнетения чувства жажды, - рассказывает Ольга Молчанова. - Между тем вода для людей старше 65 лет это буквально жизненный эликсир! Недостаток жидкости у пожилых приводит к заторможенности. Возникает чувство усталости, рассеянности. Многие не понимают, в чем дело. А просто нужно выпить стакан воды. Ее недостаток приводит, кстати, и к запорам, от которых нередко страдают люди старшего поколения.

Мой совет — поставить на видное место 2-литровую бутылку с водой. И стараться выпивать ее в течение дня.

Еще больше советов эксперта — в видеозаписи лекции (www.школаздоровья.москва)

Лекция о правильном питании пожилых людей, 27.02.2020.Что бытакого съесть, чтобы не стареть? Профилактика старения: продукты, диеты, упражнения, препараты и т.п.

Проект «Школа здоровья для старшего возраста «Питаемся на отлично!» организован редакцией «КП» совместно с АНО дополнительного образования «Центр народного просвещения» на средства гранта, предоставленного в рамках конкурса «Москва - добрый город», сайт проекта — www.школаздоровья.москва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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