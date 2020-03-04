Спартак - ЦСКА 4 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Олимп-Кубка России по футболу

Рестарт сезона на домашнем стадионе "Спартака" в Тушино будет красочным. Афиша поединка против ЦСКА не нуждается в лишнем представлении. На кону - выход в полуфинал Кубка России нынешнего сезона. В прошлом раунде спартаковцы победили 2:1 грозный в этом сезоне ФК "Ростов", а сейчас будут биться против армейцев. Встреча - крайне важна для "красно-белых", которые горят желанием взять трофей сезона. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - ЦСКА 4 марта 2020.

Статистика личных встреч Спартак - ЦСКА 4 марта 2020

В Кубке России команды играли между собой 4 раза. И это будет пятой игрой. Последний поединок этих клубов в турнире прошел 11 мая 2011 года и тогда ЦСКА победил в серии пенальти 5:4. 120 минут игры завершились вничью 3:3. Но в целом же два раза побеждали армейцы в поединках этого турнира в основное время. 1 раз по пенальти победил "Спартак", а 1 раз - ЦСКА.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - ЦСКА 4 марта 2020

Чуть более предпочтительные шансы на успех в этой игре у ЦСКА.

Прогноз на матч Спартак - ЦСКА 4 марта 2020

Победу одержит "Спартак".

Составы команд на матч Спартак - ЦСКА 4 марта 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Тушино.

Время начала матча Спартак - ЦСКА 4 марта 2020

Матч Спартак - ЦСКА 4 марта 2020 года в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - ЦСКА 4 марта 2020

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - ЦСКА можно посмотреть 4 марта и начнется в 19:30 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Спартак - ЦСКА 4 марта 2020

Трансляция матча Спартак - ЦСКА 4 марта 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 19:30 по московскому времени.