Прощай, «СтопХам»! В самом скандальном движении страны остались только идейные

В этом году - десять лет проекту, который развязал войну автомобилистов и пешеходов. Напроситься в рейд с активистами движения было несложно. Да только «борьба за справедливость» постоянно откладывалась. Не так просто набрать сейчас компанию стопхамовцев. В рейды теперь ходят от силы 1 - 3 раза в неделю. Наконец организовались.

- Наклейки никудышные стали! - негодует долговязый студент, с силой разглаживая стикер на стекле «мерса».

Наклейки никудышные стали!Фото: Андрей АБРАМОВ

Мы на Большой Спасской, в пяти минутах от трех вокзалов. Держим оборону у супермаркета. На горячую точку указали подписчики канала движения в интернете. Хозяин тачки и не догадывается, что его пометили фирменным «Мне плевать на всех».

Из магазина появляется смуглолицый брутал. Кидает пакеты на заднее сиденье, бурчит под нос, но так, чтобы все слышали, дежурный набор из четырех матов. Тянет за край наклейки - отошла!

Нет больше стикеров, которые сдирали с тремя слоями лака. Нет оголтелых, которые кидались под машины в роликах, что смотрела молодежь на YouTube, а остальная страна в ток-шоу по телику. Посреди мокрого квартала стояла кучка вчерашних школьников.

ТРОТУАР ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ПАРКОВКА?

Сегодня гоняем автохамов на пятачке, где нет знака парковки, нет нужной разметки и, заезжая, приходится пересекать зебру. То бишь чистой воды тротуар!

С другой стороны, нет запрещающего стоянку знака, нет бордюра, зато имеются ограничители у здания, чтобы не побили фасад - такие как раз ставят в местах парковки.

Водилы прут занять местечко у магазина, а мы не даем нахалам. И всех, кто припарковался, уже прогнали.

«СтопХам» держит оборону.Фото: Андрей АБРАМОВ

У КАЖДОГО СВОЯ РОЛЬ

Прикомандированный к магазину дворник Абдулла показывает нам большой палец:

- Классно, пацаны, лучше стало!

В рейд выходят 8 - 10 человек, а раньше записывались толпы. В команде распределены роли. Кто постарше, те вежливо просят уехать. Парни половчее клеят стикеры на лобовое стекло. Уезжаешь подобру - стикер не лепят.

Есть страхующие, которые грудью закрывают клейщика от разъяренных водил. И, конечно, операторы - минимум три бойца, дабы снять свой подвиг во имя пешеходов с разных ракурсов.

- А есть люди, которые ничего не делают. Пришли время убить, анекдоты потравить, боевой дух поддержать, - признаются активисты.

«КОГДА-ТО КОСТРЫ ЖГЛИ»

А теперь вашему вниманию предлагается остросоциальная драма в одном действии (все персонажи и диалоги подлинные).

Действующие лица:

«СтопХам» (СХ) - наши активисты.

М - мужик, который в этот промозглый вечер купил два жирных эскимо и проглотил оба, пока шел диалог.

М: Не правы, господа...

СХ: Какого года рождения будете?

М: 1965-го.

СХ: Ах, замечательное время. Две машины на многоэтажку, все ходили пешком.

М: А когда-то костры жгли, чтоб согреться...

СХ: Любезнейший, утрируете.

М: Если машина стоит, как она мешает пешеходам?

СХ: Но коли поедет? А представьте - я посреди дороги встану. Кому я мешаю? Пусть объезжают!

М: Право, сударь, утрируете!

СХ: Люди у нас отстаивают права водителей, а не пешеходов…

М: (с надрывом) Потому что пешеходы оборзели!

Нет больше стикеров, которые сдирали с тремя слоями лака.Фото: Андрей АБРАМОВ

«ГЕЛИК» РВЕТ ШАБЛОН

На театре военных действий возникает руководитель рейдов Кирилл Бунин. До его появления это имя трепетно передавали из уст в уста прочие участники.

Бунин предвкушает битву: на тротуаре припарковался черный «Гелендваген».

- Виноват, уезжаю! - кается модный южанин за рулем. - Ребят, а подарите наклейку!

Кстати, вздумаете напечатать одну - выйдет 300 рублей. В большой партии по 50 руб. за штуку.

ОТКУДА ДЕНЬГИ

Пытаюсь поговорить о финансах. Все-таки камеры, наклейки... Самое популярное видео на канале выложили пять лет назад - 20 млн просмотров. А сейчас у роликов в среднем по 400 тысяч. За каждую тысячу в России YouTube платит в среднем 1 доллар.

Парни отмахиваются: давно уже нет поступлений.

- Во время рейдов деньги постоянно предлагают, но мы не берем. Как-то девчонка при нас сбила человека. Приехал ее брат, предложил 25 тысяч, чтобы не выкладывали ролик. Мы отказались.

Что в сухом остатке

Проект для пиара и заработка

Про «СтопХам» серьезные издания писали последний раз четыре и два года назад. Повод малозначительный для широкого читателя: у движения забрали статус некоммерческой организации (2016 год). Те отвоевывали его через суд и в итоге проиграли (2018 год).

Статус получали, чтобы выигрывать государственные гранты. Успели урвать 18 млн. Тогда лицом «СтопХама» был видный общественник Дмитрий Чугунов, который потом провалил выборы в Госдуму.

Я написал Чугунову, но он промолчал.

- Это проект для пиара и заработка. Куда пошли деньги с грантов? Чугунов говорит: на развитие региональной сети. При этом пацаны ходят в рейды со своей техникой, про качество наклеек вы слышали. Говорят, на суде, где закрывали «СтопХам», никто особо не защищал организацию. Создатель к ней потерял интерес, - рассказал «КП» один из экс-участников движения, попросив не публиковать его имя.

Своими роликами в YouTube «СтопХам» уже никого не удивляет, подписчиков теряет. Интернет-публика требует все более изощренных зрелищ. Ну а идеи гражданской активности как-то подзабылись на общем фоне, когда любое видео работает на накрутку очков для блогеров.

КСТАТИ

Куда жаловаться на неправильную парковку

Нарушителей на тротуаре штрафует ГИБДД, а на проезжей части - ЦОДД. Можете скачать на смартфон приложение «Помощник Москвы» и через него подать жалобу. За каждого нарушителя начисляют виртуальные баллы, их можно обменять на подарки, среди которых 40 часов бесплатной парковки.

МНЕНИЕ АВТОМОБИЛИСТА

Петр ШКУМАТОВ, координатор общества «Синие ведерки»:

- Место, где дежурил «СтопХам», конечно, тротуар. Но если завтра здесь поставить знак парковки, закрыть проезд через зебру и оставить только с другой стороны, получится паркинг. Разумеется, у самого входа надо оставить пространство, не забивать машинами, сделать стояночные места вдоль. Пешеходам место останется.