Исповедь магазинного вора: Первая кража из супермаркета - как первый секс

И не из нужды или психологических отклонений - клептомании. А ради азарта. Появился даже термин «шоплифтинг» (в переводе с английского - «вынос из магазинов»). Самая популярная группа шоплифтеров в интернете во времена своего расцвета насчитывала до 100 тысяч участников. На условиях анонимности мы попросили одного из участников такого сообщества рассказать, что заставило его идти на преступления и как он в конце концов попался.

100 ТЫСЯЧ «активистов»

Мне 22 года, я студент и опытный магазинный вор. Сразу скажу - уже завязал.

Велик соблазн сказать, что я начал воровать, потому что семья бедная, есть было нечего, не мы такие, жизнь такая. Но это было бы неправдой. На самом деле жил я в обычной семье, миллионерами родители не были, но имели квартиру, машину, дачу. Настоящий средний класс. Но мне-то всегда хотелось чего-то большего. А уж когда переехал из своей зауральской провинции в Москву, и подавно.

О шоплифтерах узнал от непутевого приятеля в компании - он хвастался, что виски для студенческой вечеринки достался ему бесплатно. Оказалось, он просто вынес пару бутылок из магазина. Ну я и решил попробовать, раз даже у него получилось.

Пару дней изучал информацию по магазинному воровству в интернете. Ее оказалось на удивление много. Причем тогда, а было это года три назад, все еще было в свободном доступе. Многие «коллеги» выкладывали фото своих трофеев и делились проверенными уловками.

Конечно, 2/3 из них просто школьники, которые тырили шоколадки. Но были там и настоящие профи, которые зарабатывали таким образом себе на жизнь. Такие работают по двое-трое. Один отвлекает охрану, другой тянет товар.

РАБОТА ПО ЗАЯВКАМ

Первый вынос (кража из магазина. - Авт.) - это как первый секс. Ты волнуешься, потеешь, руки трясутся. Но если все получается, это такой кайф.

Первым уловом стала упаковка носков. Дождался, пока никто не смотрит, сунул их в свой тайник и спокойненько вышел из магазина. Валет (так на сленге шоплифтеров называют охранников. - Авт.) только скользнул по мне взглядом.

Выносить коньяк и колбасу мне было неинтересно. А вот модные вещи - другое дело. Тем более скоро я понял, что могу на них хорошенько заработать. Приятели охотно покупали у меня вещи с хорошей скидкой, а скоро начали специально узнавать, могу ли я достать ту или другую шмотку. Как я буду доставать, они не спрашивали, но, наверно, догадывались.

Уверенность в себе - половина успеха. Валеты и консулы (консультанты. - Авт.) напрягаются, когда в магазин заходит кто-нибудь бомжеватого вида или стайка подростков с огромными рюкзаками. Так что на дело я всегда одевался с иголочки, а сумку с собой специально не брал, чтобы отвести подозрения.

В Москве выносить из магазинов очень удобно. В мегаполисе десятки ТЦ, текучка кадров среди продавцов и охранников огромная, никто никого не запоминает.

Что тащат из продуктовых.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЗАШЕЛ В ФУТБОЛКЕ, ВЫШЕЛ В ДВУХ

Но одного уверенного вида мало. Нужна и техническая подготовка. Магазинные кражи - это гонка вооружений. Шоплифтеры придумывают приспособление, охранные системы совершенствуют, тут же мастерится новое приспособление и так далее. Я купил себе специальное устройство, которое позволяет снимать с вещей алармы (датчики. - Авт.).

В магазине одежды в ТЦ у товара несколько степеней защиты. На рукаве рубашки, как правило, висит аларм, если пронести его через рамку на выходе, включится сирена. Когда оплачиваете на кассе покупку, эту штуку вам снимают. В вещах посерьезнее еще может быть прилеплено несколько магнитных лет. Обычно их стараются спрятать - суют во внутренний карман, под воротник или глубоко на внутреннюю сторону рукава. Они тоже дадут знать, если кто-то попытается вынести неоплаченный товар. А на кассе просто размагничивают.

Работал я по очень простой схеме. Набирал в зале несколько вещей, прятал одну в другую и говорил в примерочной, что у меня не 5 вещей, а 4. В кабинке быстро снимал аларм, отдирал магнитные ленты и надевал вещь, которую собирался вынести. Сверху - свою куртку. Говорил, что вещи мне не подошли, и шел на выход. После нескольких выносов никакого страха не осталось, я знал, что технология работает.

Скоро у меня появились номерки из примерочных всех магазинов, где я работал. Даже прятать ничего не нужно было. Протягиваешь не тот номерок, что тебе дали, а припасенный - на единичку меньше.

ЛЕГКО ОТДЕЛАЛСЯ

Чем больше самоуверенность, тем больнее, когда тебя ловят с поличным. А самое обидное, я до сих пор не знаю точно, на чем попался.

Было это так. Я пошел в магазин, из которого пару раз уже выносил. Работал для себя, больно мне приглянулся один пиджак. Зашел в примерочную, сделал все как обычно, на пиджак надел куртку, благо была зима. Парень на выходе из кабинок как-то странно на меня посмотрел, и я почувствовал неладное. Скажу честно, запаниковал. Зашел в угол, снял пиджак, но на выходе все равно тормознули охранники:

- Выворачивай карманы, или мы вызываем полицию.

Видели, значит, по камерам, как скидываю пиджак.

- Ну и вызывайте, у меня ничего нет.

Я сглупил. Это сейчас понимаю, что надо было договариваться с охранниками. Заработки у них небольшие, так что откупиться реально. А в кармане лежало устройство для снятия алармов.

Наконец меня отпустили, но сказали, что мне позвонит следователь. На третий день раздался звонок. Все это время охрана магазина пересматривала записи с камер и нашла мой прошлый заход.

Тут мне улыбнулась удача. Следователь предложил написать явку с повинной, а в обмен пообещал минимальный штраф. Через пару месяцев состоялся суд, меня признали виновным в краже и постановили заплатить 10 тыс. руб. штрафа. Магазину я компенсировал ущерб. Мне повезло, ведь заработал я за 2 года в разы больше этого штрафа. Но переживаний тех двух дней мне хватило по горло. С магазинными кражами завязал, но иногда до сих пор почитываю форумы профессиональных шоплифтеров. Они мигрировали в даркнет (скрытая часть интернета, где соблюдается полная анонимность), но не стали менее активными.

Кого обычно ловят.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Реально получить два года колонии»

Адвокат Дмитрий ПЧЕЛИН рассказал «КП», чем могут грозить шалости магазинных воров.

- Все веселье заканчивается, когда воришки попадаются и понимают, что совершили настоящее преступление. Как именно оно будет квалифицировано с юридической точки зрения, зависит от обстоятельств. Чаще всего применима статья 158 УК РФ «кража». Наказания по ней могут быть разные, от штрафа до 2 лет лишения свободы. Если сумма похищенного меньше тысячи рублей, можно отделаться административкой. При этом если вора заметили, а он это понял и сбежал, такие действия уже называются «грабеж». Это другая статья Уголовного кодекса, и наказание по ней гораздо суровее - до четырех лет колонии.