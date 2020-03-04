Современный больничный комплекс в Коммунарке принимает пациентов с подозрением на коронавирус

Больница в Коммунарке - это не просто клиника, а крупный медицинский центр, расположившийся на территории в 13 гектаров. Именно тут займутся борьбой с распространением коронавируса. Во двор комплекса машины неотложной помощи привозят пациентов из инфекционной больницы № 1. Их помещают в одно из девяти зданий.

- В целях улучшения условий для всех граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, их направят в новый больничный комплекс в Коммунарке, который полностью готов к их приему, - рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

В новой больнице созданы все условия для раздельного пребывания, качественной диагностики и лечения. Закуплены семь КТ (аппараты компьютерной томографии. - Ред.), четыре ангио-графические (исследование с применением компьютерной томографии. - Ред.) и три рентгенологические установки, эндоскопическое, лабораторное и патологоанатомическое оборудование, аппарат МРТ (магнитно-резонансная томография. - Ред.). Новейшее оборудование установлено также в реанимационных отделениях и 30 операционных. Пациенты могут получить все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения.

- Все пациенты размещены в комфортных палатах с современной вентиляцией. В случае необходимости они могут быть помещены в изолированные боксы, полубоксы, в больнице есть 66 реанимационных отделений и в целом все возможности современной медицины для борьбы с инфекционными заболеваниями, - рассказал Денис Проценко, главный врач ГБУЗ Городская клиническая больница № 40 Департамента здравоохранения Москвы.

Палаты рассчитаны на одного-двух человек, очень светлые - окна большие, потолки высокие. Санузлы приспособлены для маломобильных граждан. В палатах - многофункциональные кровати. Также оборудована современная система обеззараживания воздуха.

Для будущих пациентов приготовили комфортные одноместные палаты. Фото: Архив Больницы №1.

Отличные условия уже успели оценить первые пациенты. Остались довольны: «Как в санатории», «Все новенькое, чистенькое», «Условия - люкс».

Новый больничный корпус оснащен самыми современными реанимационными, в том числе для проведения искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (искусственными легкими). Помимо этого, в стационаре сформированы мультидисциплинарные бригады, включающие врача-инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога, врачей скорой медицинской помощи.