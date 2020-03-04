2020-03-03T22:32:20+03:00
Общество

Губернатор Подмосковья и мэр столицы договорились сделать 8 марта бесплатный проезд для женщин

Власти Московской области и Москвы приготовили для женщин особый подарок к 8 Марта
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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8 марта проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья для женщин будет бесплатным.8 марта проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья для женщин будет бесплатным.
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Об этом сообщил на своей страничке в Instagram (@andreyvorobiev) губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв:

«Мы с мэром Москвы Сергеем Собяниным договорились сделать общий подарок нашим дорогим женщинам, - написал губернатор. - 8 Марта проезд для них в общественном транспорте и электричках (кроме аэроэкспресса) будет бесплатным. И в Москве, и в Подмосковье. Хорошая возможность в этот весенний день выбраться из дома и интересно провести время».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв

В пресс-службе правительства Московской области уточняют, что в праздничной акции участвуют все перевозчики Московского региона.

Мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин.

Также Андрей Воробьёв отметил, что 8 Марта женщины и дети смогут посетить бесплатно и подмосковные музеи. Полный список музеев, участвующих в акции, смотрите на сайте министерства культуры Московской области - mk.mosreg.ru.

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