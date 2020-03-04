2020-03-03T23:22:20+03:00
Общество

«Трехзвездочные» больницы

Минздрав планирует разделить медицинские учреждения на три уровня
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Каждой больнице и поликлинике в итоге присвоят своеобразный «знак качества», подтверждающий уровень заведенияКаждой больнице и поликлинике в итоге присвоят своеобразный «знак качества», подтверждающий уровень заведенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Минздраве подготовлен проект приказа, согласно которому медицинским учреждениям могут начать присваивать специальный рейтинг в зависимости от уровня оказания медицинских услуг. Для ранжирования больниц и поликлиник Росздравнадзор соберет спецкомиссию в каждом из регионов страны. Выставлять оценки планируется раз в три года.

Каждой больнице и поликлинике в итоге присвоят своеобразный «знак качества», подтверждающий уровень заведения. Этот знак с надписью «Уровень 1», «Уровень 2» или «Уровень 3» повесят прямо у входа в больницу, чтобы посетители сразу могли сориентироваться, куда они обратились. Знак будет опубликован и на официальном сайте учреждения. Также на знаке поместят QR-код, отсканировав который можно будет узнать, насколько хорошо здесь лечат.

«Трехзвездочные» больницы Фото: Валентин ДРУЖИНИН

«Трехзвездочные» больницыФото: Валентин ДРУЖИНИН

В Минздраве рассчитывают, что система оценки будет мотивировать медицинские организации работать лучше.

Для оценки разработан перечень из 22 критериев. Среди ключевых показателей - уровень оснащенности современным диагностическим и лечебным оборудованием и качество оказания медицинских услуг. Максимальный уровень дадут за 19 и более выполненных критериев, второй - за 15 - 18, а самый первый - базовый - начнут присваивать за соответствие 8 критериям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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