«Французский поцелуй» преподнес ученым неразрешимую загадку

Неожиданные и необъяснимые результаты принесли опросы, в которых участвовали 2988 мужчин и женщин из 13 стран 6 континентов. Они отвечали социологам из шотландского университета Абертей (Abertay University in Scotland). Те зачем-то интересовались в числе прочего: часто ли мужчины и женщины практикуют «французский поцелуй» - french kiss, он же «глубокий» (deep kiss), по английской терминологии, или «взасос», по нашей - российской. Социологи хотели узнать еще и то, как целующиеся относятся к самому процессу. То есть к поцелую, который, согласно Википедии, является интимным и «осуществляется с проникновением языка одного партнера в рот другого и/или с обоюдным прикосновением языков исполнителей».

О полученных результатах коротко рассказала Daily Mail, сославшись на портал PhysOrg.

Опросы продемонстрировали: чаще других интимно лобызают уста друг друга «исполнители», которые проживают в странах с большой разницей доходов на душу населения. Ни на что другое — в интимном смысле — подобное неравенство больше не распространялось. Не влияло к примеру, на интенсивность занятий сексом того или иного вида. Или хотя бы страстных объятий.

Доктор Кристофер Уоткинс (Dr. Christopher Watkins) из отделения психологии университета (Division of Psychology), возглавлявший исследования, был крайне озадачен столь загадочной закономерностью. Констатировал очевидное — что французский поцелуй наверняка сопутствует романтическим отношениям. А вот научно обосновать его связь с деньгами так и не смог. Лишь предположил, что жители стран с большим расслоением в доходах не слишком доверчивы — требуют подтверждения того, что их отношения установились. Поэтому одному из партнеров необходимо убедить другого, что «всё серьезно» - развеять сомнения, но не словами, а неким приемлемым способом. Поцелуй «взасос» такую возможность вроде бы предоставляет.

Самым сексуальным «французским поцелуем» всех времен и народов, согласно опросу службы Гэллапа, признан то, который состоялся между Вивьен Ли и Кларком Гейблом в фильме «Унесенные ветром».

Кое в чем с доктором можно согласиться: страстно, приятно, возбуждающее и без «глупостей», что называется. Как сообщает все та же Википедия, при «французском поцелуе», происходит активизация нервных окончаний в промежности. Что делает ощущения вполне себе сексуальными.

Почему в странах с более равными доходами подобным методом пользуются

реже? И какую роль тут играют деньги? Социолог не оставляет надежду это выяснить.

Кстати, если наблюдения Уоткинса в принципе верны, то страны, в которых можно рассчитывать на то, что люди продемонстрируют свое неравнодушие губами и языками, легко обнаружить. Ведь существуют карты, иллюстрирующие различие в доходах. Они основаны на коэффициенте Джини — статистическом показателе экономического неравенства и степени расслоения общества какой либо страны. Диапазон значений коэффициента Джини - от 0 до 1. Чем дальше они отклоняются от нуля и приближается к единице, тем больше доходов сконцентрировано в руках отдельных групп населения.

Индекс Джини — этот же коэфициент, только выраженный в процентах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Страстные поцелуи оставляют генетические следы

«Французский поцелуй» все же не столь безобиден, как это представляется социологам. Не так давно выяснилось, что «исполнители» внедряют друг в друга участки своей ДНК - обмениваются генетическим материалом. А это чем-то сродни половому сношению - в легкой форме.

Старожилы припомнят прежние - более целомудренные — времена, когда с кем попало не целовались. Если женщина отдавалась во власть поцелуя, то считала себя соблазненной. Мужчина, исполнивший поцелуй, по сути предлагал таким образом руку и сердце. Как честный человек обязан был жениться.

Получается, что строгие традиции не столь далекого прошлого способствовали сохранению генетической чистоты. Ныне же и женщины, и мужчины целуются с разными партнерами — часто и без оглядки. «Цепляют» друг от друга чужеродную ДНК. Сколь долго она сохраняется? Ответ на это вопрос получили женщины-ученые (Kamodyova N, Durdiakova J, Celec P, Sedlackova T, Repiska G, Sviezena B, Minarik G) из Института молекулярной биомедицины (Institute of Molecular Biomedicine) и Университета Коменского (Comenius University) в Братиславе (Словакия).

Генетики приравняли глубокий французский поцелуй к половому сношению в легкой форме, имея в виду последствия.

Как рассказала руководитель исследований Наталья Камодьева, в экспериментах приняли участие 12 пар. Они целовались, лобызая друг друга около 2 минут. Затем - спустя 5, 10, 15, 30 и 60 минут - у женщин брали анализы изо рта. И что? Мужскую ДНК - генетический материал партнера по поцелую - удавалось легко идентифицировать даже спустя час после поцелуя. Возможно, он - материал - сохраняется и дольше.

Кстати, далеко не все медики, а тем более генетики считают фантастическими подозрения в том, что чужеродная ДНК иной раз встраивается в геном и воспроизводится в потомстве. Иными словами, имеется отнюдь не нулевой риск того, что ребеночек, родившийся от одного мужчины, унаследует какие-то черты другого мужчины или нескольких — тех, с которыми женщина всего лишь когда-то целовалась. Но взасос.