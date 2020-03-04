Россияне экономят на всем, кроме алкоголя

Граждане России стали настоящими профи по затягиванию поясов.

70% населения страны признаются, что вынуждены экономить. Это данные компании Nielsen, которая изучает поведение покупателей.

А что нам остается, если реальные доходы, то есть те, которые остаются после отчисления налогов и других обязательных платежей, практически не растут последние два года. В отчетах чиновников фигурируют символические +0,1%, но это как мертвому припарка. А за несколько лет до этого доходы и вовсе падали.

У людей меньше денег, значит, они меньше покупают. Торговля тоже несколько лет была в минусе и начала расти с 2017-го, и то за счет повышения цен.

Остается только экономить. Люди переходят на более дешевые продукты, реже выбираются в кино или театр, откладывают покупку бытовой техники и гаджетов. В прошлом году крупные торговые сети забили тревогу: народ покупает что-то сверх минимального набора продуктов только по акциям. Чуть больше 50% опрошенных тогда признались, что кладут в корзину исключительно продукцию с желтыми ценниками, а среди товаров повседневного спроса доля скидочных дошла до 70%.

Короче, экономим на всем. Кроме одного.

Как сокращаем траты.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Только рюмка водки на столе

В ситуации, когда денег нет, а держаться надо, нашему человеку приходит на помощь алкоголь.

Это не стереотипы: все подтверждено анализом рынка от компании Nielsen. Алкоголь - единственный сегмент товаров повседневного спроса (еще есть продукты, непродовольственные товары вроде бытовой химии, табачная продукция), который по итогам 2019 года показал рост. Причем и бутылок мы накупили больше, и больше денег за них отдали. В остальных группах продавцам пришлось увеличивать цены, чтобы обеспечить себе рост показателей.

- Мы же живем в перманентном кризисе. И начался он не 5 лет назад, а еще с развала Советского Союза. Так что алкоголь - способ уйти от проблем, - считает руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Я не говорю сейчас про клинических алкоголиков, я про широкие массы.

Впрочем, те самые массы, у которых «только рюмка водки на столе», как показывает анализ рынка, становятся все более требовательными в своем выборе.

- Меняется сама модель потребления алкоголя: россияне не только стали более разборчивы в вопросе выбора, но и не боятся экспериментировать с новыми напитками и вкусами, а производители под влиянием этого расширяют ассортимент и запускают новинки, стараясь привлечь покупателей, - говорит руководитель группы по работе с алкогольными клиентами Nielsen Россия Алла Петросян.

Кстати, пресловутая рюмка водки появляется на столе реже. Беленькая - единственный алкогольный напиток, который в прошлом году покупали меньше, пусть и ненамного. Остальные в плюсе.

О тяге россиян к новым впечатлениям говорит рост продаж напитков вроде джина, виски и текилы. По крепости они нашей водке не уступают. Да и заморскими эти напитки назвать в полной мере уже нельзя, их производят и у нас.

- В любом случае это капля в море по сравнению с той же водкой, - уверен Вадим Дробиз. - Джин и виски пьют 2% населения, в основном обеспеченные люди.

Что пьют в нашей стране.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

По маленькой

Раскошелиться на неизведанный напиток готов и более широкий круг покупателей. Тем более с магазинных стеллажей им то и дело подмигивают желтые ценники. 2 из 3 самых дорогих бутылок покупают по акции, а в среднем ценовом сегменте этот показатель порядка 57%.

- Этот тренд не обходит стороной даже пиво, где рост цен происходит в основном за счет увеличения спроса на пенное импортное, нефильтрованное и произведенное небольшими игроками, - отметила Алла Петросян.

Производители, видя тягу народа к новым алкогольным впечатлениям, идут навстречу. И разливают виски, коньяк, бренди и другие интересные напитки в маленькую тару. Пробники, так сказать. Если продажи алкоголя в среднем выросли на 10% за прошлый год, то бутылок меньше 0,5 литра продали на 14,4% больше.

- Опыт других стран показывает, что потребители с большой долей вероятности будут склонны продолжить пробовать все новые напитки, представленные в таком формате, в том числе и из премиального ценового сегмента, - подчеркнула Петросян.

Но самым популярным алкогольным напитком России остается пиво. И даже если пересчитать объем потребляемого в спирт, все равно окажется, что чистого алкоголя с пивом мы выпиваем больше, чем с водкой.