Пять лучших фильмов Берлинского кинофестиваля: Трагедия хрюши, история Хиллари Клинтон и Бог-суперхакер

«Хиллари» (США)

Режиссер - Нанетт Берстин.

Четырехчасовой документальный сериал о жизни и борьбе Хиллари Клинтон - бывшей первой леди, сенатора, госсекретаря и кандидата в президенты. Портрет ни на кого не похожей личности, которую именно за это всегда ненавидели и возносили. Когда Билл Клинтон стал губернатором Арканзаса, многие не понимали, почему у его жены до сих пор нет детей, почему она не взяла фамилию Клинтон (ее звали тогда Хиллари Родэм), почему она работает, а не сидит дома и как вообще может женщина быть юристом и зарабатывать в три раза больше мужа. Лидер феминистской революции в Америке, она, как и всякий первопроходец, принимала и принимает на себя все удары. С первых же кадров о Хиллари говорят как о самой узнаваемой, самой почитаемой, но и самой демонизированной, критикуемой американке. Ее жизнь не только захватывающий политический триллер, но и забойная мелодрама. Все события фильма нанизаны на нитку ее предвыборной кампании 2016 года. Это была далеко не первая кампания Хиллари - из фильма следует, что без ее поддержки на выборах, без ее тесной связки с мужем Биллу не очень светило бы его президентство. Чем он ей отплатил, известно. Как говорит один из членов ее команды, все было бы намного проще, если бы Хиллари и Билл не любили друг друга. Первое, что сделала Хиллари, когда муж ей во всем сознался, - потребовала все рассказать их дочери.

«Первая корова» (США)

Режиссер - Келли Райхардт.

Действие разворачивается в начале позапрошлого века, во времена золотой лихорадки, в лесах Орегона, где выживают как могут диковатые пращуры современных американцев. Один из них, по еврейской фамилии Фиговиц, сводит знакомство с прагматичным китайцем-иммигрантом - вместе они вынашивают планы обогащения на производстве маффинов, бывших тогда в большую диковинку. Главный ингредиент, молоко, концессионерам приходится воровать - посредством ночного доения единственной (первой) коровы в этих краях (ее, красавицу самых благородных кровей, вывез откуда-то из французской Бретани местный губернатор). И это, бесспорно, самое странное ограбление, которое только видел мир вестернов. Кропотливо воссоздающий среду и атмосферу ушедших времен, прозрачный, чистый и умный фильм Райхардт - рассказ об американской предприимчивости и человеческой дружбе. Недаром ему предпослан эпиграф из Уильяма Блейка: «Птица - гнездо, паук - паутину, человек - дружбу».

«Первая корова». Фото: Кадр из фильма.

«Гунда» (Норвегия - США)

Режиссер - Виктор Косаковский.

Блестящий документалист снял фильм, в котором посмотрел в глаза свиньям, курам, коровам. После него стало еще очевиднее, что звери - живые существа, которые думают, переживают, страдают, любят. Действие происходит на практически идеальной ферме, где живет потрясающая свинья Гунда, приносящая целый выводок поросят. Жизнь на ферме - свиной рай, можно лежать в грязи, к тебе иногда наведываются любопытные куры. Но в финале подросших детей у Гунды отбирают. Смотреть на реакцию матери по-настоящему страшно. Никаких патетических возгласов или титров о том, в какую экологическую пропасть катится мир, в фильме нет. В нем вообще нет слов, ибо нет в нем и людей... Уже когда фильм был готов, исполнительным продюсером стал Хоакин Феникс, произнесший на «Оскарах» прекрасную речь в защиту животных.

«Гунда». Фото: Кадр из фильма.

«Удалить историю» (Франция)

Режиссеры: Бенуа Делепин, Гюстав Керверн.

Актуальная, умная и на удивление смешная комедия французского дуэта. Не полагаясь на звездную силу (тут нет снимавшихся у них Дюжардана или Депардье), они полагаются здесь только на свое остроумие. Чего стоит только персонаж по имени Фарида, мучающаяся от наркотической зависимости от сериалов: из-за нее она допустила утечку радиации на атомной станции. Она - одна из троицы персонажей-лузеров, пытающихся решить проблемы виртуального свойства. У Фариды низкий рейтинг оценок ее услуг ВИП-шофера в айфон-приложении. У ее друга Бертрана, серийного заемщика банков, в сети травят дочь и возникают удаленные отношения с девушкой Мирандой с африканского острова Маврикий, пытающейся продать ему веранду. Третью, самую отмороженную, Мари, шантажируют на предмет слива в интернет секс-видео, которое она не помнит, как было снято. Чтобы разобраться с проблемами, суперхакер по нику Бог отправляет их в путешествие в место дислокации облака, где находятся секс-видео со всего мира, включая Ватикан.

«Удалить историю». Фото: Кадр из фильма.

«Дау. Наташа» (Россия - Германия)

Режиссер - Илья Хржановский.

Самый радикальный и концептуальный фильм Берлинского конкурса - часть проекта «Дау», о котором уже не первый год восторженно пишет российская и мировая пресса, поскольку он уже был полностью представлен в нескольких европейских столицах. Действие разворачивается в закрытом советском Институте (физических проблем), где работал знаменитый физик Ландау. Проект включает в себя 14 фильмов (еще один из них, «Дегенерация», продолжительностью 355 минут, демонстрировался в Берлине вне конкурса), которые можно смотреть как вместе, так и по отдельности. Разросшийся как громадный мультимедийный спрут, «Дау» живописует жизнь сотрудников Института - настолько насыщенную и полную сексуальных экстримов, что не совсем ясно, откуда у них находилось время на собственно физические открытия. В фильме нет артистов, роли исполняют всамделишные ученые и люди, близкие своим персонажам по профессиональным интересам и психологическому типу, что в сочетании с исключительной работой художественно-постановочной группы рождает ощущение реалистичности какого-то нового уровня. Героиня выбранного Берлинале фильма служит в Институте буфетчицей, ее профессиональную жизнь, состоящую из раздачи блюд и подсчета выручки, скрашивают ежевечерние алкотренинги с буфетчицей помоложе, Ольгой. Немолодая уже Наташа пребывает в любовном томлении, по каковой причине вступает в окрашенные алкогольным делириумом любовные отношения с французском физиком Люком, что сильно не поощрялось тогдашними органами госбезопасности…