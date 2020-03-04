Когда у зимы снега не допросишься…

Лыжи снегохода шкрябают по камням, а на душе кошки скребут. Чертово глобальное потепление! Снега зимой не допросишься даже у Карелии - места, где традиционно устраивали посиделки Дед Мороз с Санта-Клаусом в свободное от работы время!

Снега зимой не допросишься даже у КарелииФото: Леонид ЗАХАРОВ

Направилась в эти места и команда «Комсомолки» при помощи компании «Karelia OK». Правда, из-за снежного дефицита маршрут пришлось менять кардинально.

Загадочные каменные сооружения местные называют сейдами. Рукотворные они или природные - никто не знает. По преданию, в них обитают духи.

Идти по озерам опасно для жизни - везде промоины. На дорогах же, пробитых сквозь чащи, прилично чувствуют себя лишь редкие лесовозы - снегоход легко убивается на голой земле. Все путешествие резко превращается в охоту за снегом, чтобы по нему уехать как можно дальше. Отсюда огромные крюки в три десятка километров и даже возвращения обратно.

Деревенька Руга - в ней снимали фильм «Холодное лето 53-го».

Слава саамским богам, ближе к северу в лесах снег все-таки появляется в достатке - и весьма качественный. Но слишком часто прекрасную пушистую трассу пересекают разлившиеся ручьи. И это настоящее испытание. Приходится напиливать деревьев для мостов и проходить их, балансируя на самой грани.

Ближе к северу в лесах снег все-таки появляется в достатке - и весьма качественныйФото: Евгений САЗОНОВ

Вот такие препятствия приходилось преодолевать команде «КП».

Пару раз баланс оказался нарушен, и мы едва не утопили пару машин. Вытаскивать их вручную, стоя по колено в воде, - то еще незабываемое удовольствие.

Направилась в эти места и команда «Комсомолки» при помощи компании «Karelia OK»Фото: Предоставлено организаторами

В перерывах между охотами за снегом удается все-таки посмотреть на карельские красоты. Как на традиционные (леса-озера-реки). Так и на необычные - и самой незабываемой из них стала деревня Руга на Сямозере. Именно здесь снимался советский боевик «Холодное лето 53 го». Сохранились и фактория, и дома, которые появляются в кадре... Да и сама атмосфера края земли осталась прежней не только с 1987 года (когда была сделана картина), но и, наверное, с самого 1953-го...

Вот такие препятствия приходилось преодолевать команде «КП».

Хороший повод пересмотреть замечательный фильм на привале... А затем снова сесть в седло и отправиться на поиски снега и приключений. Тем более что этот 300-километровый заезд был всего лишь тренировкой перед более суровым испытанием на настоящем крае земли. Где? А об этом мы подробно расскажем в начале апреля.

Именно здесь снимался советский боевик «Холодное лето 53 го». Фото Рамилия Фарзутдинова

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Окно в природу» вновь открыто!

«Комсомольская правда» и «Транснефть» в четвертый раз запускают конкурс имени Василия Пескова.

Замечательное состязание тех, кто пишет о природе и снимает ее, стартует уже в четвертый раз! Почему этот конкурс особый? Потому что, во-первых, продолжает дело легендарного очеркиста и лучшего журналиста России. Во-вторых, открываются новые имена талантливых журналистов и писателей, с такой любовью рассказывающих о русской природе всеми возможными способами. А кроме того, они еще и великолепные снимки делают!

Экспедиция «Комсомолки» устроила экстремальный пробег по КарелииФото: Евгений САЗОНОВ

Итак, IV Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» объявляется открытым! И традиционно проводит его ПАО «Транснефть» при полной поддержке «Комсомольской правды».

География никак не ограничена - журналисты, писатели, блогеры, экологи, путешественники могут жить в любой точке страны. Главное, чтобы в их работах чувствовалась любовь к русской природе настолько сильная, чтобы ею прониклись и читатели. И стали относиться к ней еще бережнее.

Работы принимаются до 15 марта в электронном виде по адресу: media@phkp.ru.

ПРИЗЫ

1-е место - 100 000 руб.

2-е место - 50 000 руб.

3-е место - 30 000 руб.