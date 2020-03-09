Две нефутбольные победы на футбольном поле: «Папа, ты самый лучший!»

Ответ прост. Часто все эти спортивные сражения нужны только для декораций. Для того, чтобы на их фоне рассказать несколько по-настоящему важных историй о мужестве и преодолении.

«КП» вспоминает две такие драмы, где победы приобретают совсем другой смысл.

Ким Вильфорт и Евро-1992

Вы же знаете сказку про сборную Дании и Евро-1992. Не можете не знать. Ее рассказывают каждый раз, когда шансов на победу практически нет, но остается надежда на чудо. Эта сказка про то, как датская команда неожиданно для самой себя из-за распада Югославии заменила сборную этой страны и оказалась на чемпионате Европы по футболу. Про то, как главный тренер той самой сборной Дании Меллер-Нильсон метался по курортам, собирая из отпусков уже разъехавшихся игроков. Про то, как самая яркая звезда той футбольной Дании Микаэль Лаудруп не поверил в сказку и остался дома. А без него серенькая команда сенсационно выиграла Евро-1992!

Но на самом деле эта история не про волшебную удачу сборной Дании. Эта история - про трагедию одного ее футболиста, Кима Вильфорта. И его умирающую от лейкемии дочь.

Ким Вильфорт посвятил гол своей умирающей дочери. Фото: Getty images

Когда Дания узнала, что у нее неожиданно намечается футбольное приключение, 7-летней Лин оставалось жить всего несколько недель. Врачи честно признавались: надежд нет. А Ким Вильфорт даже не думал, что ему выбрать - неумолимо исчезающие, как последние крупинки в песочных часах, дни с дочерью или футбольную мечту. Он с самого начала хотел остаться с семьей. И только после долгих уговоров дал согласие помочь сборной. Тренеры пошли на жесткие условия Кима: между матчами он не тренировался, а летал к маленькой Лин.

Но когда перед главным матчем группового этапа против Франции жена позвонила Киму и сказала, что состояние дочери резко ухудшилось, он тут же сорвался домой. Команда приняла его решение. И договорилась молчать об истинных причинах отъезда Вильфорта. И, возможно, именно в этот момент сборная Дании стала тем единым целым, без чего невозможно выиграть ни один титул.

На свете есть очень много страшных слов. Одно из них - хоспис. Это не больница или госпиталь, где есть вера во врачей и палаты для выздоравливающих. Это место, где не остается надежды. И именно там Ким Вильфорт собирался провести со своей дочкой оставшиеся ей дни.

Но даже в хосписах есть телевизоры. И даже в хосписах показывали те чудеса, что творила Дания на Евро-1992. И когда Вильфорт приходил туда, обитатели, такие же безнадежно больные раком пациенты, встречали его с улыбками: их сборная сенсационно обыграла Францию со всеми их легендами - Папеном, Кантона, Бланом, Дешамом...

Ким Вильфорт никогда потом этого не рассказывал. Но у него точно был разговор с Лин. Неизвестно, какие слова нашла дочь для папы. И вскоре он вернулся в команду - именно там Ким Вильфорт был нужен дочери в этот момент больше всего.

А дальше был полуфинал против Голландии, а потом - финал против Германии. И в этом решающем матче Ким Вильфорт забил самый главный гол в своей жизни. Гол, после которого малышка Лин прошептала: «Папа, ты самый лучший».

Через месяц ее не стало. А Ким Вильфорт на протяжении 28 лет мало кому рассказывал эту историю. Он был даже против, чтобы она вошла в фильм «Лето-92», который сняли в Дании спустя долгое время.

Есть вещи, о которых слишком больно вспоминать. Но это не значит, что их надо забыть.

Вадим Евсеев и Евро-2004

Если вам больше 25 лет, вы, возможно, знаете, чем закончилась эта история. Стыковой матч Уэльс - Россия за право сыграть на чемпионате Европы 2004 года. Только что наша сборная в Кардиффе вытащила безумно сложную игру, и вот главный герой этой встречи Вадим Евсеев летит на ТВ-камеру и прямо в объектив орет ставшее потом легендарным: «*** вам!»

Эти кадры потом крутили по всей России. Но мало кто в тот момент знал, что пришлось пережить защитнику перед этим матчем.

Нет, футбольная часть истории была известна многим даже в Уэльсе. Вадима Евсеева - того самого защитника, который в первом матче приклеился к главной футбольной валлийской звезде Райану Гиггзу - ненавидел весь Кардифф и его окрестности. В ответной встрече стадион, все 73 тысячи зрителей, взрывался свистом, как только мяч доставался Вадиму. Но именно его гол принес России победу - 1:0.

Но мало кто подозревал, что пришлось пережить самому Евсееву перед этими играми. В это время в Мюнхене его четырехлетней дочери Полине делали сложную операцию на сердце. И защитник разрывался между клиникой и национальной сборной России.

История с дочкой Вадима Евсеева закончилась хеппи-эндом.Фото: РИА Новости

Чтобы оплатить эту операцию, нужно было 50 тысяч евро. Солидная сумма - в те времена футболисты в России получали не так, как сейчас. Больше половины из этих денег своему партнеру по команде собрали игроки «Локомотива». Евсеев рассказывал потом, что при зарплате 10 тысяч долларов он и сам скопил на операцию дочери. Но подошел капитан «Локо» Сергей Овчинников и протянул три пачки по 10 тысяч:

- Ребята скинулись. На операцию, которая у твоей дочки будет.

В те времена так было принято в команде. «Команде, где никто никого не оставлял в беде. Я счастлив, что там играл», - рассказывал позже Евсеев.

А потом был Мюнхен, кардиологический центр и очень страшная бумага, которую заставили подписать родителей: «В случае летального исхода клиника не несет ответственности».

Евсеевы подписали.

Вадима с женой и ее мамой попросили погулять часа три-четыре. И, возможно, это были самые долгие часы в их жизни. «Пошли в центр Мюнхена, - вспоминал Евсеев. - По Мариенплац (центральная площадь), по Карлсплац - туда-сюда, только чтобы время скоротать. Я старался идти спокойно, эмоций не показывать. Хотя внутри их хватало».

А в это время в Москве у журналистов была паника: куда делся Вадим Евсеев? До матча с Уэльсом остается три дня, а основного защитника нет в национальной команде? Подозревали разное, в том числе допинг. Главный тренер сборной России Георгий Ярцев отвечал: «Уехал по семейным обстоятельствам». Ему не верили.

К счастью, это была та самая история, которая закончилась хорошо. Операция на сердце четырехлетней девочки прошла успешно. Сборная России прошла на Евро-2004. А Вадим Евсеев одержал, возможно, главную победу в своей жизни.

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Квартальнов и хоккей

Любители хоккея наверняка помнят хоккеиста Дмитрия Квартальнова - чемпиона мира в составе сборной СССР, выступавшего за многие клубы в России и на Западе. Но самые серьезные испытания ему пришлось пройти, когда пошла на подъем его тренерская карьера. Когда Квартальнов-старший принял клуб КХЛ «Сибирь», у его 18-летнего сына Никиты диагностировали рак.

Никита, как и отец, тоже профессионально занимался хоккеем. В этом виде спорта переломы - обычное дело. Так что на нарост на кости руки не то чтобы не обращали внимания, просто особо не беспокоились. До тех пор, пока биопсия не показала страшное - саркома. А дальше начался ад: два курса химиотерапии, операция и еще четыре курса «химии». У Квартальнова-старшего это время было важнейшим в тренерской карьере. Но при каждой возможности он срывался из Новосибирска и летел к сыну в клинику в Штутгарт.

Отец и сын Квартальновы. Фото: Личный архив.

Никита победил рак. Но о карьере хоккеиста, казалось, нужно было забыть: два удаленных пальца на правой руке для игрока с правым хватом - приговор. И вроде бы Квартальнов-младший даже смирился с тем, что ему нужно уходить со льда. Пока не понял, что еще ничего не потеряно. Год ушел на восстановление. А потом был плей-офф с «Ак Барсом», где Никита Квартальнов показал себя настоящим бойцом. «Спасибо огромное отцу моему. Это он меня вытащил, он дал мне надежду», - рассказывал Никита.

В хоккей Никита профессионально играл до 24 лет, а потом все-таки пришлось закончить карьеру. Впрочем, скоро началась новая - хоккейного агента, которая продолжается и по сей день.