2020-03-05T18:21:54+03:00
Конкурсы и тесты

Тест «КП»: Жили-были дед и Барби

9 марта - день рождения куклы Барби
Оксана ФОМИНА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На свет она появилась в 1959 году. Создатель игрушки, Рут Хэндлер, назвала куклу в честь своей дочери. Сегодня мы решили вспомнить интересные факты, связанные с Барби, а также другими популярными игрушками. Итак, поехали.

1Все привыкли, что Барби - это сексапильная блондинка. Но раньше она имела волосы именно этого цвета:

Правильный ответ:Знаменитая кукла изначально была брюнеткой и лишь с возрастом превратилась в блондинку.

2В 1961-м у Барби появился кое-кто. Это:

Правильный ответ:В 1961 году у Барби появился бойфренд Кен.

3Барби настолько знаменита, что ее скульптура стоит:

Правильный ответ:В Музее мадам Тюссо

4Теперь - к другим игрушкам. Неваляшку, или ваньку-встаньку, у нас в стране знают многие. Некоторые исследователи уверены, что эта игрушка имеет иностранные корни. Откуда она:

Правильный ответ:Из Японии. Есть легенда, что неваляшка появилась благодаря монаху-отшельнику. Он провел большую часть жизни в сидячем положении. Конечности его атрофировались, но сила разума и духа лишь укрепилась. Люди вознесли его в ранг божества, лишенного рук и ног. И создали необычных кукол - прототип неваляшек.

5Именно эта игрушка считается второй, после куклы, старейшей в мире:

Правильный ответ:Йо-йо. Первые игрушки из двух дисков, скрепленных осью, на которые надевается веревка, появились в Древней Греции в 500 гг. до н. э.

6Своим появлением мишка Тедди обязан:

Правильный ответ:Рузвельт. Президент США, прибыв по делам в штат Миссисипи, отправился на охоту. Дело не заладилось, и егеря, где-то раздобыв молодого медведя, предложили его Рузвельту в качестве охотничьего трофея. Но президент отказался стрелять в мишку. На следующий день журналисты опубликовали эту историю - и карикатуру, на которой были изображены Рузвельт и медвежонок.

7Кубик Рубика создал:

Правильный ответ:Эрне Рубик был архитектором и скульптором.

8Настоящую матрешку обязательно делают из:

Правильный ответ:Матрешку, как правило, изготавливают из липы. Материал мягкий, с ним легко работать. Чтобы добиться нужной формы, с чуркой-заготовкой надо проделать 15 различных манипуляций.

9Деми Мур, Опра Уинфри, Мэрилин Мэнсон, Джонни Депп - все они коллекционируют:

Правильный ответ:Кукол. Даже у мрачного певца Мэрилина Мэнсона есть несколько выдающихся экземпляров. Но играть с этими куклами, увы, нельзя: все-таки произведения искусства!
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы, скорее всего, очень серьезный человек. Но наверняка среди вашего окружения есть дети, которым будут интересны любопытные истории и факты об игрушках. Расскажите им!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Поздравляем! Вы настоящий интеллектуал! И точно находите время с детьми поиграть, новые игрушки с ними обсудить.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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