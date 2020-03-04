Владимир Путин: Мы постепенно уходим от нефтезависимости, но это не сделаешь одним щелчком пальцев

Владимир Путин дал интервью агентству ТАСС об изменениях в экономике страны, борьбе с инфляцией и бедностью. «КП» приводит самые интересные фрагменты беседы.

ЧИСЛО БЕДНЫХ В СТРАНЕ СНИЗИЛОСЬ В ТРИ РАЗА

- Стабильность или застой? Чем экономическая стабильность отличается от застоя?

- Очень просто. Экономическая стабильность — это база для развития. И вообще, стабильность — это всегда база для развития. А застой — это, по сути дела, движение назад, никакого развития. Вот в этом главное отличие.

- Ну, смотрите, первые десять лет ваши всё пёрло, а потом, где-то года с 2008-го, начался бег на месте общеукрепляющий.

- Ну, во-первых, он действительно укрепляющий. Сейчас скажу об этом, это имеет значение. Во-вторых, вопрос был ведь в том, с какой базы мы начинали в 1999-м и 2000-м. Она была минимальной, просто ничтожной. Потому что у нас за чертой бедности тогда, если начинать с ключевого вопроса, жило 42 миллиона человек. Это треть населения страны. Сегодня тоже много. 13,5. Но это всё-таки не треть, не 42 миллиона. Хотя и это много, и мы должны с этим бороться. Значит, у нас к этому времени, к тому времени золотовалютные резервы были 12,5 миллиарда долларов, а долги государства — 145 миллиардов. Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберёмся. У нас с тех пор до сегодняшнего дня, я сейчас буду говорить, и люди начнут сомневаться, но это факт: реальная заработная плата выросла на 4,2%, пенсии — почти в 3 раза, 2,9, и реальные доходы на 2,4 подросли, в 2,4 раза.

- Это вы с нулевого года берёте?

- С нулевого года, да. То есть это всё абсолютно реальные вещи. Это не говорит о том, что сегодня всё хорошо, совсем нет. Даже наоборот. И более того, люди сравнивают не с тем, что было вчера, как было плохо вчера, а с тем, как должно быть хорошо завтра. И когда они не видят того, чего они хотят видеть, это вызывает разочарование. Честно говоря, я тоже так к этому отношусь.

- Тем более что обещали. В 2008 году говорили о том, что к 2020 году будут зарплаты в среднем 2700 долларов, на семью из трёх человек будет 100 квадратных метров квартира.

- Ну не совсем так, это были предварительные планы. Мы к 2008 году планировали удвоить ВВП. И на базе удвоения строили социальные планы. В 2008 году мы практически достигли этой планки. Разразился мировой экономический кризис. Не по нашей вине, он пришёл к нам извне.

ЛЮДИ НЕ МОГУТ ЖДАТЬ ГОДАМИ

- И тогда у нас встала другая задача, более примитивная. Я хочу напомнить: она заключалась в том, чтобы не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан. Это было в 2008 году. Я тогда стал председателем правительства и вынужден был сказать публично, это был большой риск, честно говоря. Я сказал, что...

- В смысле, то, что вы стали председателем?

- Нет. То, что я сказал. А я сказал следующее. Я сказал, чего я не допущу — это того, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан. И мы этого не допустили, но это действительно негативно сказалось на нашем развитии. Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришёл извне.

1998 год, финансовый кризис в России. Вкладчики одного из коммерческих банков стоят в очереди в надежде получить свои вклады. Фото Александра Каткова /ИТАР-ТАСС/

- Но в последние годы доходы, реальные доходы...

- Это правда. Это, безусловно, нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что такая стагнация произошла в реальных доходах населения. Ну объяснение есть, прежде всего оно связано с резким падением цен на энергоносители. Пока всё у нас росло, нефть-то была 100 и больше долларов за баррель. А сейчас 60. Разница есть? В 2 раза почти. Поэтому мы и вышли на эти национальные проекты с тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе. Но ждать годами люди тоже не могут. Я это прекрасно понимаю, я вообще понимаю, что это одна из самых ключевых социальных проблем. Обязательно мы должны что-то сделать, правительство должно что-то сделать для того, чтобы это подтолкнуть, способов много.

НУЖНО ПОДНЯТЬ РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ ГРАЖДАН

- А персональную ответственность кто-то несёт за то, что доходы снижаются, то, что количество бедных опять растёт? Вот последние цифры — опять подросло.

- Ну было 13,4, стало 13,5. Разница небольшая, но это конкретные люди, да, это правда.

- Так вот про персональную ответственность.

- Есть и объективные обстоятельства, понимаете. Что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке. Что можно сказать про персональную ответственность, если…

- Ну мы же хотели уйти от нефтезависимости.

- Мы хотели уйти и постепенно уходим, кстати говоря. Мы реально уходим от этого, потому что доля ненефтегазовых доходов, она растёт. Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев.

Россия, Тюменская область. Отбор пробы товарной нефти на блоке оперативного учета. Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

- Вот у нас много разговоров про инфляцию, показатели снижаются, но люди-то смотрят в холодильник. Макроэкономические показатели — это всё красиво, но...

- Представляете, дело в чём. Если маленькая инфляция, это значит, что цены не растут или растут минимальным образом. У нас в 2000-х, с которых вы начали, 20,5, по-моему, была инфляция. А в 1999-м, когда я стал председателем правительства, была 36, по-моему, 35. А в 1992-м — 2600 пунктов было, а сейчас 3, в районе 3 крутится, где-то 3,4–3,5. Это цены в том числе на продукты питания. Ну как же не имеет значения, это имеет значение. И больше того, люди очень чувствуют, когда инфляция растёт и цены поднимаются, реально люди чувствуют на своём кошельке. Другое дело, что наряду с таргетированием инфляции нужно, конечно, поднимать реальные доходы граждан, это совершенно очевидно. В условиях нашей структуры экономики это не так просто, но дополнительные усилия правительство точно обязано предпринять, вот сейчас мы это и обсуждаем.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 8. О стабильности, застое и экономических вызовах для нового правительства .

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