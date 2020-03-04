Владимир Путин: Мы реально уходим от нефтезависимости, потому что доля ненефтегазовых доходов, она растёт

Владимир Путин ответил на вопросы Андрея Ванденко о реальном положении дел в экономике и стабильности. Разговор состоялся в рамках большого проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Андрей Ванденко

Стабильность или застой? Чем экономическая стабильность отличается от застоя?

Владимир Путин

Очень просто. Экономическая стабильность — это база для развития. И вообще, стабильность — это всегда база для развития. А застой — это, по сути дела, движение назад, никакого развития. Вот в этом главное отличие.

Андрей Ванденко

Ну, смотрите, первые десять лет Ваши всё пёрло…

Владимир Путин

Угу.

Андрей Ванденко

Ну классно…

Владимир Путин

Да.

Андрей Ванденко

А потом, где-то года с 2008-го, начался бег на месте общеукрепляющий.

Владимир Путин

Ну, во-первых, он действительно укрепляющий. Сейчас скажу об этом, это имеет значение. Во-вторых, вопрос был ведь в том, с какой базы мы начинали в 1999-м и 2000-м. Она была минимальной, просто ничтожной. Потому что у нас за чертой бедности тогда, если начинать с ключевого вопроса, жило 42 миллиона человек. Это треть населения страны. Сегодня тоже много.

Андрей Ванденко

17… 15…

Владимир Путин

13,5. Но это всё-таки не треть, не 42 миллиона. Хотя и это много, и мы должны с этим бороться. Значит, у нас к этому времени, к тому времени золотовалютные резервы были 12,5 миллиарда долларов, а долги государства — 145 миллиардов. Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберёмся. У нас с тех пор до сегодняшнего дня, я сейчас буду говорить, и люди начнут сомневаться, но это факт: реальная заработная плата выросла на 4,2%, пенсии — почти в 3 раза, 2,9, и реальные доходы на 2,4 подросли, в 2,4 раза.

Андрей Ванденко

Это Вы с нулевого года берёте?

Владимир Путин

С нулевого года, да. То есть это всё абсолютно реальные вещи. Это не говорит о том, что сегодня всё хорошо, совсем нет. Даже наоборот. И более того, люди сравнивают не с тем, что было вчера, как было плохо вчера, а с тем, как должно быть хорошо завтра. И когда они не видят того, чего они хотят видеть, это вызывает разочарование. Честно говоря, я тоже так к этому отношусь.

Андрей Ванденко

Тем более что обещали. В 2008 году говорили о том, что к 2020 году будут зарплаты в среднем 2700 долларов, на семью из трёх человек будет 100 квадратных метров квартира.

Владимир Путин

Ну не совсем так, это были предварительные планы.

Андрей Ванденко

Планы, да. Концепция-2020.

Владимир Путин

Мы к 2008 году планировали удвоить ВВП. И на базе удвоения строили социальные планы. В 2008 году мы практически достигли этой планки. Разразился мировой экономический кризис. Не по нашей вине, он пришёл к нам извне. И тогда у нас встала другая задача, более примитивная. Я хочу напомнить: она заключалась в том, чтобы не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан. Это было в 2008 году. Я тогда стал председателем правительства и вынужден был сказать публично, это был большой риск, честно говоря. Я сказал, что...

Андрей Ванденко

В смысле, то, что Вы стали председателем?

Владимир Путин

Нет. То, что я сказал. А я сказал следующее. Я сказал, чего я не допущу — это того, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан. И мы этого не допустили, но это действительно негативно сказалось на нашем развитии. Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришёл извне.

Андрей Ванденко

Ну хорошо. Но в последние годы доходы, реальные доходы...

Владимир Путин

Это правда. Это, безусловно, нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что такая стагнация произошла в реальных доходах населения. Ну объяснение есть, прежде всего оно связано с резким падением цен на энергоносители. Пока всё у нас росло, нефть-то была 100 и больше долларов за баррель. А сейчас 60. Разница есть? В 2 раза почти. Поэтому мы и вышли на эти национальные проекты с тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе. Но ждать годами люди тоже не могут. Я это прекрасно понимаю, я вообще понимаю, что это одна из самых ключевых социальных проблем. Обязательно мы должны что-то сделать, правительство должно что-то сделать для того, чтобы это подтолкнуть, способов много.

Андрей Ванденко

А персональную ответственность кто-то несёт за то, что доходы снижаются, то, что количество бедных опять растёт? Вот последние цифры — опять подросло.

Владимир Путин

Ну было 13,4, стало 13,5. Разница небольшая, но она, конечно...

Андрей Ванденко

Ну это 100 тысяч.

Владимир Путин

Это конкретные люди, да, это правда.

Андрей Ванденко

Так вот про персональную ответственность.

Владимир Путин

Есть и объективные обстоятельства, понимаете. Что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке. Что можно сказать про персональную ответственность, если…

Андрей Ванденко

Ну мы же хотели уйти от нефтезависимости.

Владимир Путин

Мы хотели уйти и постепенно уходим, кстати говоря. Мы реально уходим от этого, потому что доля ненефтегазовых доходов, она растёт. Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев.

Андрей Ванденко

Понимаете, люди… Вот у нас много разговоров про инфляцию, показатели снижаются, но люди-то смотрят в холодильник.

Владимир Путин

Правда.

Андрей Ванденко

Макроэкономические показатели — это всё красиво, но...

Владимир Путин

Представляете, дело в чём. Если маленькая инфляция, это значит, что цены не растут или растут минимальным образом.

Андрей Ванденко

Но растут!

Владимир Путин

Растут минимально! У нас в 2000-х, с которых Вы начали…

Андрей Ванденко

Вы начали.

Владимир Путин

Ну, 20 вопросов, и оттуда практически Вы начали.

Андрей Ванденко

Ну да.

Владимир Путин

20,5, по-моему, была инфляция. А в 1999-м, когда я стал председателем правительства, была 36, по-моему, 35. А в 1992-м — 2600 пунктов было, а сейчас 3, в районе 3 крутится, где-то 3,4–3,5. Это цены в том числе на продукты питания. Ну как же не имеет значения, это имеет значение. И больше того, люди очень чувствуют, когда инфляция растёт и цены поднимаются, реально люди чувствуют на своём кошельке. Другое дело, что наряду с таргетированием инфляции нужно, конечно, поднимать реальные доходы граждан, это совершенно очевидно. В условиях нашей структуры экономики это не так просто, но дополнительные усилия правительство точно обязано предпринять, вот сейчас мы это и обсуждаем.

Часть 1. О задачах нового правительства

Часть 2. Отношения с Украиной.

Часть 3. О нацпроектах.

Часть 4. О несанкционированных митингах

Часть 5. Об утечке мозгов и силиконовой долине.

Часть 6. Об армии и гонке вооружений.

Часть 7. О гражданском обществе и иностранных агентах.

Специальный проект ТАСС. 20 вопросов Владимиру Путину.