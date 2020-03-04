Друг в беде не бросит: обезьяна накормила яблоком голодную черепаху

Дружба не знает границ: даже если вас разделяют расстояния, часовые пояса или вы обезьяна, а приятель – черепаха. Все это не повод бросать близких в беде, особенно если близкие очень голодны.

Если же возникают сомнения и самый сладкий кусочек хочется оставить себе, то пример от братьев наших меньших может стать очень показательным. Дружба между обезьяной и черепахой, которые запечатлены на видео, точно пройдет испытания не только временем, но и любыми лакомствами.

Встреча приятелей происходит на лужайке. Шимпанзе успела где-то раздобыть яблоко, но есть лакомство в одиночку, когда ближний голодный, совсем нехорошо. Недолго думая, обезьяна угощает лакомством черепаху и, судя по тому, что черепаха не отказывается, подобное сотрудничество практикуется не в первый раз.

Достойный пример сострадания и взаимопомощи, отмечают пользователи в комментариях.

«Почему люди не могут быть такими же друг с другом?» - вопрошают в Сети.

«Обезьянка, конечно, молодец, но, если присмотреться — черепашка ничего так и не сумела откусить!» - отмечают особенно внимательные.

Большинство сходятся во мнении, что и среди животных и среди людей встречаются как хорошие, так и плохие и всех мерить единой мерой не стоит, пишет Ридус.