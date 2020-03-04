На Сахалине состоялась Газовая конференция

В рамках подготовки VI Восточного экономического форума в Южно-Сахалинске при поддержке Фонда Росконгресс состоялась выездная сессия «Переход на использование природного газа в качестве моторного топлива: вызовы и возможности». В мероприятии приняли участие: губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, зампред Правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко, заместитель директора Фонда Росконгресс и директор Восточного экономического форума Игорь Павлов, а также представители министерств энергетики РФ и промышленности и торговли РФ, ПАО «Газпром», поставщики газового оборудования, сотрудники дилерских центров, представители транспортных компаний, а также Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Основной темой мероприятия стали вызовы и возможности перехода на газомоторное топливо российской транспортной отрасли.

«Сегодня газомоторное топливо успешно используется уже более чем в 80 странах мира, и у Сахалинской области есть ресурсные и технологические возможности, чтобы успешно реализовать этот проект», – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Состоявшаяся конференция – это значительное событие не только для Дальнего Востока, но и для всей России. Транспорт на компримированном и сжиженном природном газе имеет отличные перспективы внедрения, в этом смогли убедиться участники и гости конференции и выставочной экспозиции, – подчеркнул директор Восточного экономического форума, заместитель директора Фонда Росконгресс Игорь Павлов. – По итогам „Сахалинской газовой конференции“ будут подготовлены предложения в деловую программу ВЭФ-2020».

Дискуссии о переходе на газомоторное топливо продолжились в рамках круглых столов, а также были анонсированы планы по переводу на метан половины сахалинских автомобилей к 2024 году. Для этого уже формируется сеть газовых заправок и сервисных центров, увеличивается парк муниципальной техники, которая использует метан, расширяются меры поддержки для автовладельцев, решивших переоборудовать транспорт.

Участники проекта по строительству газозаправочной инфраструктуры получают многочисленные преференции, такие как земельный участок без торгов, прямые субсидии на возмещение затрат, связанных со строительно-монтажными работами и приобретением оборудования для автозаправочных комплексов.

На конференции была организована специализированная выставка, на которой владельцы техники, представители компаний-производителей, сервисных центров и дилеры продемонстрировали участникам особенности устройства и работы автотранспорта.

На мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Сахалинской области и ООО «Яндекс». Стороны договорились о сотрудничестве в сфере повышения безопасности дорожного движения, реализации совместных социальных инициатив и экологических проектов, развития информационно-коммуникационных технологий.

Одним из значимых итогов конференции также стало расширение партнерской базы среди сахалинских компаний, осуществляющих комплексные услуги по производству и обслуживанию газомоторной техники.

VI Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2–5 сентября 2020 года. Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс.