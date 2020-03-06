Победительница лотереи из Кемерово Валентина Карпенко: «Билет к 8 Марта сделал меня миллионером»

НЕ БУКЕТ ИЗ ПЫШНЫХ РОЗ…

Николай Черепанов из Барнаула долго выбирал, что же подарить своей супруге Марине на 8 Марта. Вместо букета цветов он решил преподнести «букет» лотерейных билетов. Сработало ли чутье, или другая неведомая сила, но подаренный билет «Жилищной лотереи» выиграл двухкомнатную квартиру стоимостью 3 миллиона рублей.

Как оказалось, билетов было пять. Николай купил их в лотерейном киоске. А результаты розыгрыша проверяла владелица подарка.

— Когда я увидела сумму выигрыша, мне захотелось закричать от радости! Я побежала будить мужа, чтобы поделиться с ним новостью. Он подумал, что я шучу. Но разве такими вещами шутят! — с улыбкой вспоминает победительница.

Фото: предоставлено Столото

Супруги собирались вложить выигранные деньги в покупку просторной квартиры, куда переедут вместе с двумя дочками.

ПАПИН ПОДАРОК

Другая лотерейная миллионерша — Валентина Карпенко из Кемерово — тоже получила счастливый билет в подарок. Она выиграла в том же тираже «Жилищной лотереи» квартиру стоимостью 3 миллиона рублей. Только предвкушения победы женщина не успела испытать — отец подарил ей билетик, когда сам узнал о выигрыше. Никакой интриги. Но это не уменьшило радости от победы.

— Папа мечтал однажды выиграть в лотерею и подарить мне квартиру. Он знал, как сильно я хочу собственное жилье. Мне даже сны на эту тему часто снились. И вот теперь я буду со своими квадратными метрами! Спасибо папе и, конечно, лотереям, — рассказывает обладательница приза.

Фото: предоставлено Столото

Кстати, Валентина работает в ателье. При этом шьет она не только на работе, но и дома: любит выйти в свет в модных нарядах. Наверняка сделает большую гардеробную в своей новой квартире.

МИЛЛИОН НА КРАСНОЕ АВТО

Лотерейные билеты дарят не только родственникам, но и коллегам. Об этом рассказала Кристина Макашова из Подмосковья. К 8 Марта она получила от коллег билет «Русского лото». И именно этот билет сделал ее миллионершей. Девушка выиграла 1 миллион рублей.

Кристина уверена, что победа ей досталась неспроста.

— Незадолго до выигрыша мы с моим женихом Александром подали заявление в ЗАГС. Как раз подарок нам на свадьбу вышел. Помню, как проверяли результаты розыгрыша в интернете. Честно, сначала мы впали в ступор и не могли сказать ни слова. Обрадовались уже позже, когда немного отошли от шока, — смеется победительница.

Фото: предоставлено Столото

Девушка рассказала, что хочет купить с выигрыша автомобиль. Обязательно красного цвета. А с маркой уже поможет определиться Александр.

СЕБЕ ЛЮБИМОЙ

Наталья Экова из Томска любит дарить друзьям и родственникам на праздники лотерейные билеты. А в прошлом году перед 8 Марта она решила порадовать не только близких, но и себя любимую. Оставила три билета «Жилищной лотереи» и выиграла в праздничном тираже двухкомнатную квартиру стоимостью 3 миллиона рублей.

— Долго не могла поверить, что счастливый билет оказался именно в моих руках! Действительно, повезло! — делится эмоциями Наталья. — Но дарить лотерейные билеты на праздники я не перестану. Пусть и другим улыбнется удача, я буду за них очень рада.

Кому повезет выиграть в праздничных тиражах этого года, узнаем совсем скоро. Попробуйте и вы войти в число счастливчиков, которые станут миллионерами в первый весенний праздник.