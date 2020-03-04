Производитель медицинской одежды: «Без запрета продавать маски за границу, врачам в операционную не в чем было бы идти»

Из России теперь нельзя вывозить медицинские маски — соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном сайте кабинета министров. Делается это, как говорится в документе, «в целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей», и, очевидно, связано с угрозой распространения коронавируса.

Запрет будет действовать до 1 июня 2020-го.

- Решение своевременное, и производители его поддерживают. Если бы не предприняли мер, к маю врачам в операционную не в чем было бы идти.- рассказал «Комсомольской правде» президент ассоциации производителей медицинских изделий Александр Ручкин.

Важно отметить, что ограничения касаются производителей и перекупщиков, но не людей. Рыскать по чемоданам туристов в поисках бинтов или тех же масок, никто не будет. Еще одно исключение сделано для гуманитарной помощи другим странам.

По словам Ручкина, очень много звонков из Европы с попытками заказать маски. Да и Китай сохраняет интерес. Еще месяц назад российские производители вынуждены были отказывать, потому что китайцам нужны были большие партии как можно скорее. А у нас на складах пусто, все запасы «съел» возросший внутренний спрос. Но теперь китайцы готовы ждать и месяц, и два.

- Наверно, кто-то думает, что производители сейчас потирают руки и выбирают самые выгодные заказы из Европы или Китая. Конечно, предложения оттуда более выгодные. Но не надо забывать про социальную ответственность медицинской промышленности. Этот ажиотаж просто мешает спокойно работать. А главная наша задача — обеспечить внутренние потребности, больницы и аптеки. Так что производителям ажиотажный спрос совсем не на руку, - подчеркнул Александр Ручкин. - Я помню прошлые громкие эпидемии. И могу сказать, что компетентные органы все проверяют. Могут прийти через год и спросить, а почему вы всегда маски продавали по 2 рубля, а когда была паника, стали продавать по 3?

Эксперты уверяют, что если не отвлекаться на заграницу, у российских предприятий хватит мощностей обеспечить потребности внутреннего рынка.

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