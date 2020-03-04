2020-03-04T13:25:47+03:00
В мире

В Белый дом идут одни старики

В США выбрали кандидатов на президентские гонку-2020, и всем — за 70
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Майкл Блумберг.Майкл Блумберг.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Еще недавно мы хохотали над анекдотами про брежневское Политбюро. Мол, советские вожди к концу эпохи застоя скатились в старческий маразам и с трудом отличали Австрию от Австралии. Как известно, средний возраст советской верхушки к закату правления «дорого Леонида Ильича» составил 70 лет.

Но в нынешних США эти шутки уверенно входят в жизнь. Во вторник там прошли праймериз, то есть процедура выбора «кандидатов в кандидаты» на ноябрьские президентские выборы от обеих главных партий. С республиканцами всё понятно, их фаворит — Дональд Трамп. 73-летний хозяин Белого дома держится бодрячком, на предвыборных митингах рапортует об экономическом росте и предстоящем выводе американских войск из Афганистана.

Зато среди его заклятых врагов из Демпартии США единства не наблюдается. По итогам забега вперёд вырвались два старых жеребца. Уж, простите, в буквальном смысле: Джо Байдену — 77, а Берни Сандерсу — 78 лет. Первый во времена Обамы был вице-президентом и засветился в многомиллионных траншах из украинской нефтегазовой корпорации Burisma на свой семейный счёт в США. Но его, видимо, считают меньшим злом по сравнению с социалистом Сандерсом, который почти в открытую призывает «бить буржуев» в духе российских революционеров-1917.

Им в спину дышат две тёмных лошадки: миллиардер Майкл Блумберг, пустивший на кампанию уже $500 млн, и сенатор Элизабет Уоррен. Но даже если кто-то вырвется вперёд (например, «демократы» предпочтут компромиссную фигуру), выборы не перестанут быть гонкой старцев. Блумбергу, как и Сандерсу, — 78, а Уоррен — «всего» 70.

— Это плохой для «демократов» сигнал, показывающий проблемы со сменой поколений внутри их партии. И речь даже не о возрасте, а том, что «старые» элиты явно засиделись в креслах. Четыре года назад такой же конфликт внутри Республиканцев привёл к появлению и триумфу несистемного и антиэлитарного кандидата — Дональда Трампа. И сейчас раздрай внутри Демпартии может привести к его новой победе на выборах в ноябре, — говорит американист Ярослав Левин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Русские в Эстонии: Ельцина ненавидим, Путина уважаем, беглым либералам из России не доверяем
Спецкор «Комсомолки» Елена Кривякина отправилась в страны Балтии, чтобы разобраться в удивительном явлении: почему там не любят своих русских жителей, но очень ждут туристов из России? [Часть 4]
Новости 24
Террористы пытались применить химоружие в зоне деэскалации Идлиб
В Госдуму внесены предложения о 90-дневном ограничении цен на лекарства
Эксперт прокомментировал ситуацию с беженцами в Турции
Путин: фэйки о ситуации с коронавирусом в России распространяются из-за границы
Эрдоган уверен, что переговоры с Путиным приведут к прекращению огня в Сирии
Кремль проанализирует решение суда по делу МН17
Умер Алексей Сорокин - адмирал флота
Эрдоган попросил у Трампа поддержку боеприпасами в связи с операцией в Идлибе
В курс ОБЖ хотят добавить уроки цифровой грамотности
Кремль: поправка о государствообразующем народе в Конституции не ущемляет права иных этносов
Во время оползня в Бразилии погибли по меньшей мере 16 человек
В Счетной палате усомнились в прогнозе по снижению бедности в России
Ученые предсказали исчезновение половины пляжей в мире
Сенатор спрогнозировал реакцию ЕС в случае попыток Украины заморозить «Северный поток -2»
Курс доллара опустился ниже 66 рублей
Российские ученые придумали, как защитить государственные компьютеры от взлома
В ОП поддержали идею ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах