В Белый дом идут одни старики

Еще недавно мы хохотали над анекдотами про брежневское Политбюро. Мол, советские вожди к концу эпохи застоя скатились в старческий маразам и с трудом отличали Австрию от Австралии. Как известно, средний возраст советской верхушки к закату правления «дорого Леонида Ильича» составил 70 лет.

Но в нынешних США эти шутки уверенно входят в жизнь. Во вторник там прошли праймериз, то есть процедура выбора «кандидатов в кандидаты» на ноябрьские президентские выборы от обеих главных партий. С республиканцами всё понятно, их фаворит — Дональд Трамп. 73-летний хозяин Белого дома держится бодрячком, на предвыборных митингах рапортует об экономическом росте и предстоящем выводе американских войск из Афганистана.

Зато среди его заклятых врагов из Демпартии США единства не наблюдается. По итогам забега вперёд вырвались два старых жеребца. Уж, простите, в буквальном смысле: Джо Байдену — 77, а Берни Сандерсу — 78 лет. Первый во времена Обамы был вице-президентом и засветился в многомиллионных траншах из украинской нефтегазовой корпорации Burisma на свой семейный счёт в США. Но его, видимо, считают меньшим злом по сравнению с социалистом Сандерсом, который почти в открытую призывает «бить буржуев» в духе российских революционеров-1917.

Им в спину дышат две тёмных лошадки: миллиардер Майкл Блумберг, пустивший на кампанию уже $500 млн, и сенатор Элизабет Уоррен. Но даже если кто-то вырвется вперёд (например, «демократы» предпочтут компромиссную фигуру), выборы не перестанут быть гонкой старцев. Блумбергу, как и Сандерсу, — 78, а Уоррен — «всего» 70.

— Это плохой для «демократов» сигнал, показывающий проблемы со сменой поколений внутри их партии. И речь даже не о возрасте, а том, что «старые» элиты явно засиделись в креслах. Четыре года назад такой же конфликт внутри Республиканцев привёл к появлению и триумфу несистемного и антиэлитарного кандидата — Дональда Трампа. И сейчас раздрай внутри Демпартии может привести к его новой победе на выборах в ноябре, — говорит американист Ярослав Левин.