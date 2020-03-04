2020-03-04T15:40:15+03:00
Спорт

Коронавирус покусился на хоккей: чемпионат мира 2020 могут отменить

В Швейцарии действует запрет, по которому все собрания, где участвует более 1 000 человек, запрещены [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, может быть отмен из-за эпидемии.Чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, может быть отмен из-за эпидемии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, может быть отмен из-за эпидемии. Об этом сообщил вице-президент Международной федерации (ИИХФ) Калерво Куммола.

Дело в том, что на территории Швейцарии действует запрет, по которому все собрания, где участвует более 1 000 человек, запрещены.

- Конечно, мы надеемся, что эта болезнь в ближайшее время будет остановлена. Что же касается переноса чемпионата в другую страну, то на это просто нет времени. У нас нет плана действий на случай чрезвычайных ситуаций, но есть страховка на этот случай. Она появилась у нас после случая в 2003 году, когда из-за эпидемии пришлось отменить женский чемпионат мира. Вопрос о проведении первенства планеты будет окончательно решен до 17 марта, - приводят слова спортивного функционера мировые СМИ.

Кстати, по той же самой причине Всемирное антидопинговое агенство (ВАДА) уже отменила свой мировой симпозиум, который должен был пройти в Швейцарии в апреле. На нем, кстати, должен был приниматься новый кодекс организации, критикуемой во всем мире. Но пока перестройка этого «допингового монстра» откладывается на неопределенное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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