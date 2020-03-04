Прекрасная четверть МВД

В российской полиции сегодня служат 180 тысяч женщин. Многие из них наравне с мужчинами носят оружие и рискуют жизнью. Накануне 8 Марта глава МВД Владимир Колокольцев вручил им ведомственные подарки и цветы. Вот истории лишь некоторых из них.

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

Майор полиции, старший инспектор по делам несовершеннолетних Оксана Соболева (Кемеровская область):

- Поступил сигнал об исчезновении мальчика-инвалида с психическим расстройством. Он приехал погостить с мамой к бабушке и вышел со двора. Мы прочесывали каждый закоулок. Внезапно я увидела ребенка на железнодорожных путях. Он шел, не замечая приближающегося поезда. Выпрыгнула из служебного автомобиля. Успела вовремя. Трагедии не произошло. У меня самой трое детей. Часто сталкиваюсь с подобными историями, когда дети оказываются в беде. Всегда стараюсь сделать максимум того, что могу.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Подполковник полиции, старший оперуполномоченный уголовного розыска Елена Резенькова (Ростов-на-Дону):

- Все произошло на наших глазах, на выезде из Минеральных вод, когда мы возвращались с коллегой домой после работы: огромная фура, скрежет тормозов, мальчик под колесами, много крови. У пострадавшего была разорвана артерия, раздроблен таз, черепно-мозговая травма. 14-летний мальчик был в шоке, не понимал, что случилось, все время просился к маме. Я пыталась остановить кровь. Чтобы отвлечь, рассказывала ему сказки. К счастью, все закончилась хорошо: он был вовремя прооперирован, через несколько месяцев стал снова ходить. Спасти ребенка помогли знания полученные в полиции. По другому бы я и не могла - у самой два сына.

ВТОРАЯ МАМА

Лейтенант полиции, инспектор по делам несовершеннолетних Баяна Федорова (Бурятия):

- Это было воскресенье, я специально пришла в этот дом в выходной, в надежде застать хозяйку. Она избегала встреч со мной: пила, две малолетние дочери были ей фактически брошены. И на этот раз никто не открывал, но чутье подсказывало — уходить нельзя. Вдруг одна из девочек ответила через дверь. Выяснилось, что сестры 2 и 4 лет оказались заперты в неотапливаемом доме, мама давно ушла, еды нет. Когда дверь взломали спасатели, выяснилось, у старшей девочки обморожены на руках пальцы. Еще немного и они бы замерзли. Сейчас обе малышки в реабилитационном центре, о них заботятся.

НА КАБЛУКАХ ЗА НАСИЛЬНИКОМ

Подполковник внутренней службы, начальник отделения штаба по городу Благовещенск Татьяна Мурышева:

- Вышла в магазин за хлебом. Вдруг услышала в кустах сдавленный женский крик. Подошла и увидела, что мужчина сидит на школьнице, закрывая ей рот рукой. Бедняжка была вся в грязи, ее лицо было красное от ударов. Стала кричать, напугала насильника. И бросилась за ним на 10-сантиметровых каблуках — все думала чем бы ударить, чтобы обезвредить. Когда он обернулся, хорошо рассмотрела его лицо. По моей ориентировке его быстро задержали.

ВОШЛА В ГОРЯЩИЙ ДОМ

Капитан полиции, участковый уполномоченный Наталья Васильева (Курганская область):

- Проезжая один из поселков, заметила клубы дыма над крышей дома. Вызвала пожарных и побежала к горящем дому: крыша была покрыта железом, а оно не щелкает, как шифер, при пожаре. Семейная пара даже не подозревала, что у них горит дом и укладывались спать. Огонь с кровли уже пошел по стене. Еще немного — и он перекрыл бы выход. Помогла им выйти из дома и тушить пожар, пока не подоспела помощь.

РУКИ ВВЕРХ!

Старший лейтенант юстиции, следователь Кристина Васильева (Липецк):

- Ехала за рулем и увидела, как мужчина подбежал к женщине на автобусной остановке и вырвал у нее из рук сумку. Быстро перестроилась и преградила убегающему преступнику дорогу. Он остановился, бросил сумку. Я предъявила ему свое удостоверение и приказала положить руки на капот машины. Досмотрела его, вызвала оперативников и передала им подозреваемого.

ЛЕКАРЬ ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

Капитан полиции, инспектор по делам несовершеннолетних Светлана Петухова (Московская область):

- Маленькую девочку поместили в детский стационар центральной больницы Егорьевска. Ее родители, потеряв работу, стали злоупотреблять алкоголем, не занимались дочкой. Говорила с ее мамой, выписала ей направление на лечение. Это помогло ей избавиться от зависимости. Женщина нашла работу, ребенка ей вернули, малышка ходит в школу и прекрасно учится.

Редакция "Комсомольской правды" присоединяется к поздравлению женщин, которые наравне с мужчинами несут службу, стоят на страже закона и правопорядка.