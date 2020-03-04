2020-03-04T16:18:00+03:00
Звезды

"Ну что за прелесть": двухлетняя дочь Эммануила Виторгана умилила танцем под пение папы

Этель с малых лет привыкает к сцене
Ольга ЛИБГАРДТ
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Двухлетняя дочь Эммануила Виторгана умилила танцем под пение папыДвухлетняя дочь Эммануила Виторгана умилила танцем под пение папыФото: Олег ЗОЛОТО
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Эммануил Виторган и Ирина Млодик все успевают - и детей рожают, и успешно гастролируют. Это в их-то годы - ему 80, ей - 58. Более того, останавливаться на достигнутом - а именно на двух красавицах-дочках счастливые родители не намерены. Эммануил Гедеонович мечтает еще об одном сыне.

Эммануил Виторган разместил в блоге трогательное видео. В кадре он вместе с Кларой Новиковой и Саидом Баговым готовится к спектаклю. Артисты поют. "Репетиция... О самом сокровенном...", - подписал ролик многодетный отец.

Вот только внимание публики привлекли не столько сами артисты, сколько двухлетняя дочка Эммануила Гедеоновича. Этель танцевала под пение папы.

Очарованные малышкой поклонники буквально засыпали Виторгана комплиментами. "Ну что за прелесть", "Этель такая непосредственная", "Маленькая принцесса", "Как трогательно!", "Красотулька", "Сладкая танцорша", "Какая лапушка", - пишут фолловеры.

emmanuil_vitorganemmanuil_vitorgan
Репетиция... О самом сокровенном
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Напомним, Эммануил Виторган и Ирина Млодик вместе уже 20 лет. Муж и жена признаются, что все это время мечтали о детях. Актриса отметила, что только ради нее Виторган решился стать отцом в преклонном возрасте. Эммануил Гедеонович души не чает в своих девочках: "Вы себе представить не можете, как мне везло с женщинами и продолжает везти. Это такой подарок, такое счастье!".

Он отмечает, что не может жить без Ирины и ничуть не жалеет о рождении Этель и Кларочки. Более того, мечтает еще и о сыне. "Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик так пусть будут три девочки у меня", - заявил актер.

Его супруга ничуть не против. Ирина подчеркнула, что сейчас человеческий организм совсем другой. "Нужно правильно относиться к питанию и все. Я до сих пор нахожусь в каком-то сне. Мы первое время не верили, когда родилась Этель. А вот Клару рожали целенаправленно, чтобы Этель не росла одна", - заключила Млодик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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