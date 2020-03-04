2020-03-04T15:48:50+03:00
Экономика

Дамские сумочки, марки и редкий виски: во что вкладывали деньги супербогатые люди в 2019 году

У России на рынке роскоши весьма почетные позиции: мы занимаем пятое место в мире по числу долларовых миллиардеров
Елена АРАКЕЛЯН
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Первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности предметов роскоши в этом году заняли... коллекционные женские сумки.Первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности предметов роскоши в этом году заняли... коллекционные женские сумки.Фото: Shutterstock
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Международное консалтинговое агентство Knight Frank подготовило очередное исследование, посвященное самым состоятельным людям мира — Wealth Report 2020. У супербогачей по-прежнему все хорошо, их число на планете продолжает расти. Количество долларовых миллиардеров за последний год, по подсчетам агентства, правда слегка упало — на 1%. Но на 6% увеличилось количество так называемых ультрахайнетов — мультимиллионеров, размер состояния которых, включая недвижимость по основному месту жительства, превышает $30 млн.

Если б по числу отечественных миллиардеров и супермиллионеров было бы реально судить об успехах нашей экономики, то за Россию можно было бы порадоваться. Долларовых миллиардеров за год у нас стало больше на 3% (плюс 3 человека) — по их количеству мы занимаем пятое место в мире после США, Китая, Германии и Индии. Число мультимиллионеров с состоянием больше $30 млн выросло на 4% - девятое место в общемировом зачете.

Почти теми же темпами — плюс 4,7% за год (плюс 4,3% годом раньше) — растут цены на московское элитное жилье. Тут мы, правда, не в топе рейтинга и даже не попадаем в десятку — Москва на 16 месте. А на первом месте по темпам роста цен на элитные квадратные метры — Франкфурт (+10,3% за год).

Во что еще вкладываются супербогатые люди, кроме недвижимости? Забудьте про лимузины и бриллианты — это прошлый век. Первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности предметов роскоши в этом году заняли... коллекционные женские сумки (за год они подорожали на 13%, за 10 лет — аж на 108%). На втором — марки, на третьем — редкие виды коллекционного виски. В прошлом году виски был на первом месте.

Самые привлекательные для инвестиций предметы роскоши

Прирост цены за год /за 10 лет

Коллекционные женские сумки +13%/+108%

Марки +6%/+64%

Редкий виски +5%/+564%

Предметы искусства +5%/+141%

Монеты +3%/+175%

(По данным Knight Frank)

Страны с самым большим числом долларовых миллиардеров в 2019 г.

1.США 631

2.Китай 316

3.Германия 129

4. Индия 104

5.РОССИЯ 103

(По данным Knight Frank)

ИСТОЧНИК KP.RU

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