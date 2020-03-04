Распивочные в жилых домах начнут закрывать

В Госдуме всерьез ополчились на заведения, расположенные в жилых домах и имеющие право торговать спиртным даже в ночное время. Сейчас они могут это делать потому что формально являются не магазинами, а точками общепита.

Споры вокруг такой хитрой схемы ведутся давно. Противники жалуются на алкашей, нарушающих по ночам покой мирных граждан, сторонники же обращают внимание, что в этих заведениях можно поздно вечером купить хлеба с сосисками, когда остальные магазины в округе закрыты.

Ограничительный законопроект уже принят в первом чтении. А сейчас депутаты внесли уточнения ко второму чтению. Например, время торговли в придомовых питейных заведениях хотят ограничить, как и для обычных розничных магазинов: с 23 до 8 часов — ни грамма. Площадь зала в таком заведении должна быть не менее 20 кв. м. А региональным властям дано право даже ужесточить закон. Например, еще больше ограничить время продажи а то и вовсе закрывать такие распивочные. Или увеличивать их минимальную площадь.

- Мы выступаем против этого законопроекта, - сказал «КП» председатель комитета по экономике Московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский. - Очень размыты критерии — это может привести к закрытию не только мелких точек, но и статусных солидных ресторанов, многие из них расположены в жилых домах. Кроме того, непонятен режим применения новых правил. Что произойдет в 23 часа? Всех посетителей попросят на выход? А если человек взял пиво за 10 минут до закрытия — он должен с недопитым бокалом и недоеденной закуской идти на выход? А если следовать ресторанной традиции не закрывать заведение, пока не закончит трапезу последний посетитель, то ничто не помешает этим посетителям до 23 часов затариться так, чтобы до утра хватило. И в чем тогда прок от этих изменений?! Я уже не говорю о том, что закрытие таких заведений приведет к потере рабочих мест и снижению налоговых поступлений.