2020-03-04T18:59:52+03:00
Экономика

Главные правила пользования картой рассрочки

Рассказываем, как грамотно пользоваться этим инструментом [подкаст]
Федор ПЕТУНИН
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Рассказываем, как грамотно пользоваться картой рассрочкиРассказываем, как грамотно пользоваться картой рассрочкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Магазины и банки привлекают новых клиентов заманчивыми предложениями: оформить карту рассрочки, покупать сейчас, а платить потом.

С точки зрения законодательства, карта рассрочки ничем не отличается от обычной кредитки — это «карты с лимитом овердрафта», а овердрафт по сути тот же кредит. Еще больше различия стираются, если у кредитки длительный беспроцентный период — сейчас банки не берут дополнительную плату за пользование деньгами до ста дней. И точно так же, как со льготным периодом по кредитке, для карт рассрочки действуют сроки возврата денег. Не уложитесь — и рассрочка превратится в кредит под определенный процент.

В чем плюсы и минусы карт рассрочки и как с их помощью сэкономить

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Банк, выдавший карту, имеет комиссию от торговых точек партнеров, а польза магазинов в том, что вы придете именно к ним, а не к конкурентам. Так что они в выигрыше. А вот основные правила, которые помогут и потребителю получить выгоду.

1. Картой рассрочки можно расплатиться только в определенных магазинах — партнерах банка.

2. С карты рассрочки нельзя снять наличные.

3. Обслуживание карт рассрочки, как правило, бесплатное.

4. Перед тем, как оформлять карту рассрочки, уточните, в каких магазинах ей можно будет расплатиться. Возможно, ничего интересующего лично вас в этом списке не окажется, в таком случае карта будет бесполезной.

5. Перед оформление карты рассрочки уточните, на какой именно срок откладывается возврат денег. Запросто может случиться так, что разрекламированные 12 месяцев рассрочки будут действовать только в паре магазинов, а все остальные потребуют деньги через два месяца, а то и 30 дней.

6. Когда вы расплачиваетесь картой рассрочки, банк автоматически составляет для вас график платежей. Он хочет получать хотя бы небольшую сумму регулярно — это своеобразная гарантия того, что человек помнит о долге и в силах его отдавать. Тем, кто игнорирует ежемесячные платежи, банк может начислить штраф. А еще он сообщит о просрочке в кредитное бюро, и испортит вашу кредитную историю.

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