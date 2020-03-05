Весенняя мода звезд: розовая «шуба» Киркорова за 350 тысяч и туфельки Варнавы за 90

Похоже, главным трендом этой весны уже стала медицинская маска: от обуявшего планету коронавируса знаменитости спасаются вычурными аксессуарами в цветах и стразах (см. «Тем временем»). Но и модный гардероб никто не отменял: герои шоу-бизнеса уже прибарахлились к новому сезону.

Филипп Киркоров

Поп-король, в многокомнатной гардеробной которого умещаются 5,5 тысяч пар обуви и 900 тысяч единиц одежды (это не шутка, а статистика от личного костюмера), встречает весну как всегда ярко. Его новая «мантия» - пальтишко от люксового французского бренда Balenciaga, вещицы которого российские модники распробовали пару лет назад. Стоит такая вещь 3850 евро, еще 1005 у.е. придется отдать за таможенный сбор. Итого выходит более 350 тысяч рублей, хотя пальто не из натуральных тканей, а целиком синтетическое — 100% полиэстер. И пусть буйная фуксия на мужских плечах вас не смущает: это чудо в розовых перьях уже полностью распродано…

Новая «мантия» - пальтишко от люксового французского бренда Balenciaga

Лолита Милявская

«Женщина без комплексов» появилась в трениках и толстовке популярного бренда на одном из последних концертов (нет-нет, на сцену Лолу все-таки переоделась). И надо отметить, что на похудевшей артистке спортивный костюм сидел ничуть не хуже дорогущих нарядов. Стройные ножки, полоска плоского живота — и кто скажет, что Милявская пенсионерка? Ценник такого комплекта — около 8000 рублей.

«Женщина без комплексов» появилась в трениках и толстовке популярного бренда на одном из последних концертовФото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина Варнава

Секс-символ телешоу «Comedy Woman» уверяет, что редко тратится на дорогие вещи. Когда-то свои первые большие гонорары Варнава спустила на шикарное пальто от Prada и настоящие «лабутены». С тех пор актриса считает деньги (правда, эти подсчеты иногда далеки от реальности.

Туфли Варнавы от российского дизайнера Ульяны Сергеенко, в которых она появилась на недавней вечеринке, стоят 91 тысячу рублейФото: Михаил ФРОЛОВ

- Смотрите, вот есть прожиточный минимум, сколько он сейчас составляет - 40 тысяч рублей? И я считаю, если вещь стоит дороже, значит, она дорогая, - рассказала Варнава «КП», ошибившись в «минималке» почти в четыре раза (сейчас средняя сумма по стране около 11 тысяч рублей).

Между тем, туфли Варнавы от российского дизайнера Ульяны Сергеенко, в которых она появилась на недавней вечеринке, стоят 91 тысячу рублей.

Ольга Бузова

К пресс-завтраку, где ее объявили ведущей премии «Муз-ТВ-2020» взамен «задвинутой» Леры Кудрявцевой, поющая телеведущая подготовилась, как к празднику. Перед камерами Оля появилась в модном мини-платье с принтом, напоминающим раскраску зебры. Главная фишка этого наряда от французского бренда Vetements стоимостью 50 тысяч рублей — рукава с перчатками. Однако, эффектный наряд не сберег Бузову от модного конфуза. Не будучи знатоком французского и постоянным клиентом бренда, звезда «Дома-2» не смогла выговорить его название, заявив, что пришла в платье от «Вэтмэнс».

Главная фишка этого наряда от французского бренда Vetements стоимостью 50 тысяч рублей — рукава с перчаткамиФото: Иван МАКЕЕВ

- Нашим модникам лучше бы избегать произносить вслух это название, ведь в русском языке просто нет носового произношения звука, которым заканчивается это слово. Грубо говоря, этот бренд звучит как «ветмон», - объяснил «КП» историк моды Анатоль Вовк.

Анна Седокова

Как призналась певица на одной из светских тусовок, ее наряд стоит «очень дорого». Один только ремень, в котором пришлось делать дырку в домашних условиях, обошелся в 83 тысячи рублей.

- Я ведь на самом деле девчонка из очень простой, даже бедной семьи, и знаю цену деньгам. И когда мне сегодня принесли этот ремень, я все не могла поверить: ну как же так, ведь на эти деньги можно купить столько классных вещей, - пожаловалась экс-«ВИА Гра». - Но с другой стороны, хорошо выглядеть для артиста очень важно - ведь популярность даёт возможность много зарабатывать и помогать людям. Поэтому, можно сказать, что ремень - это моя инвестиция в будущее.

Как призналась певица на одной из светских тусовок, ее наряд стоит «очень дорого»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иосиф Пригожин

Муж и продюсер певицы Валерии поразил подписчиков в соцсетях модным «луком» в красной шубе, шляпе и синих ботинках.

- Когда мне взрослые говорили, что в 50 жизнь только начинается, я не верил. Еще не Джей-Зи, но уже и не Доминик Джокер, - пошутил Пригожин про свой рэпперский образ.

Во сколько моднику обошелся весь костюмчик, можно только догадываться. Но одни только «шузы» от Louis Vuitton (которые правильно называются «дерби темно-лазурного оттенка») из вощеной кожи теленка продаются за 78 тысяч рублей.

Муж и продюсер певицы Валерии поразил подписчиков в соцсетях модным «луком»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Изобретательная Яна Рудковская на модном показе в Париже обезопасила себя маской японского производителя, которая защищает от вирусов. Но вещица черного цвета никак не шла к ее весеннему образу.

- Тогда я за 30 секунд приклеила три бумажные камеи Chanel (кто знает, тот поймет), чтобы хоть как-то облагородить маску перед выездом на шоу. И не только созранила свое здоровье, но и собрала внимание всех фотографов и сотен иностранных гостей! - похвасталась модница-продюсер.