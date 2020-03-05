Анекдоты: Умению учиться на чужих ошибках нужно у саперов, вышедших на пенсию по возрасту
Очень боюсь расстроить бариста своим неправильным произношением слова «кофе», поэтому всегда заказываю пиво.
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Инспектор:
- Здравствуйте, это операция «Трезвый водитель».
- Вот трезвых и тормозите! Я-то тут при чем?
* * *
Пилил лес в Сибири. Поймали. На суде прокурор говорил про какую-то мать-природу и что пилить лес не хорошо. В общем, посадили. Пилю лес в Сибири.
* * *
Заходит девушка в загс, в руках два паспорта, подходит к столу и говорит:
- А где заявление на регистрацию написать можно?
Регистратор молча достает бланк и передает девушке, в этот момент залетает парень с криком:
- Верни паспорт, сука!
Выхватывает паспорт и убегает. Девушка смотрит на регистратора и заявляет с улыбкой:
- Не убирайте бланк далеко, мы сейчас вернемся.
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Как так вышло, что чайники, колонки, мультиварки и розетки уже умные, а люди еще нет?
* * *
Хотелось бы некоторым напомнить, что быть россиянином, ездить на «Мерседесе», владеть недвижимостью за рубежом, получать деньги от правительства другого государства и при этом быть любимым соотечественниками может только Штирлиц.
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В книжном магазине женщина вертит в руках книжку «Сделай сам», потом обреченно кладет на место и обращается к продавщице:
- Скажите, а у вас случайно не найдется книжки «Сделай, муж»?
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- Муж хотел завести любовницу… Я отговорила: мол, дорого, не потянем… Лучше я заведу любовника… Лишняя копейка в доме не помешает!
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Примета: если вопрос выносится на всенародное обсуждение, значит, решение по нему уже принято.
ИСТОЧНИК KP.RU