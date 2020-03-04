"Спартак" победил 3:2 ЦСКА в овертайме и теперь его ждет в полуфинале Кубка России битва против "Зенита"

В среду, 4 марта, в Тушино вернулся большой футбол после долгого зимнего перерыва. "Спартак" на своем поле принял ЦСКА в четвертьфинальной игре Кубка России. 3 из 4 матчей этих команд в турнире в разные годы неизменно завершались победой армейцев. Пятая встреча была со своим сценарием.

"Спартак" забил гол в первом тайме поединка. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

К очной встрече два клуба подошли в разном настроении. В стартовом весеннем туре сезона в Премьер-Лиге "Спартак" выиграл 2:0 у "Динамо", а вот ЦСКА спасся на последних секундах домашней игры против "Урала", сыграв вничью 1:1. Однако многое в сезоне для команд должна была решить игра в четвертьфинале Кубка России.

Долго "запрягать" в этой игре команды не стали и уже на 4-й минуте грянул первый гол. После шустрой атаки "Спартака" Зелимхан Бакаев от души жахнул по ворота Игоря Акинфеева и забил первый мяч в поединке. Есть 1:0!

Прошло десять минут - и есть второй гол! После столь же быстрой атаки аргентинский форвард Понсе забивает ЦСКА второй гол. Кажется, что гости поединка не оправятся от такого удара. 2:0 на старте поединка в гостях в четвертьфинале Кубка кажутся слишком большим отрывом. Но команда Виктора Ганчаренко нашла, что ответить.

Спартак - ЦСКА 1:0. Зелимхан Бакаев 3 минута..Видео гола Зелимхана Бакаева. Эфир Матч ТВ.

18-я минута - пришедший в атаку защитник ЦСКА Игорь Дивеев удачно подставил голову под мяч, сделав счет 2:1. Матч стал еще интересней!

Спартак - ЦСКА 2:0. Понсе 14 минута..Видео гола Понсе в ворота ЦСКА в матче на Кубок России

Ну а под занавес первого тайма случилось то, чего ждали тысячи фанатов ЦСКА на гостевом секторе. Их команда забила второй! Ильзат Ахметов катнул мяч мимо вратаря хозяев Максименко и сделал счет на табло равным прямо перед самым перерывом - 2:2.

Спартак - ЦСКА 2:1. Игорь Дивеев 18 минута.Видео гола Игоря Дивеева в матче Спартак - ЦСКА Кубок России

Но страсти не утихли даже после свистка. Когда команды уходили с поля, то футболисты слегка потолкались - произошла небольшая стычка. Дерби был огненным!

Спартак - ЦСКА 2:2. Ильзат Ахметов 45+1..Видео гола Ильзата Ахметова в матче Спартак - ЦСКА

В начале второго тайма поединка из-за травмы "Спартаку" пришлось заменить своего лидера - молодого полузащитника Зелимхана Бакаева. И это чуть ослабило атаки хозяев. Но на старте второго тайма спартаковцы все равно были более активны и близки к третьему голу в этой встрече.

А на старте последней 15-минутки второго тайма встречи судье пришлось на пару минут остановить игру. Из-за файеров болельщиков ЦСКА стадион в Тушино заволокло туманом. И как итог - бодрый поединок пришлось поставить на паузу.

В финале поединка пришлось остановить игру из-за дыма после файеров.Фото: Евгений НЕСЫН

А между тем, к концу поединка уже стал известен результат матча в Грозном. В столице Чечни питерский "Зенит" добыл волевую победу над "Ахматом". Проигрывая по ходу матча 0:1, команда Сергея Семака вышла в полуфинал Кубка России благодаря голу Юрия Жиркова в дополнительное время. И после этого стало ясно - будет дерби двух столиц в следующем раунде турнира. Оставалось только выяснить - с кем сыграет "Зенит".

Основное время матча завершилось все-таки вничью 2:2. И по регламенту - на 30 минут продлевается игра. В этом четвертьфинале сильнейший должен был определится или же после двух таймов по 15 минут, или же - в серии пенальти.

Первые 15 минут овертайма получились неплохими и жаркими, а главным же событием стала красная карточка аргентинцу Понсе за фол в центре поля на молодом армейце Карпове. Так "Спартак" остался в меньшинстве после 103 минут поединка. Претензии арбитру высказал и второй вратарь "красно-белых" Артем Ребров, за что и получил со скамейки запасных желтую карточку. Но в целом этот момент вызвал много споров у болельщиков и экспертов. Игрока "Спартака", полагают, удалять все же не следовало.

Реакция на третий гол "Спартака" - массовые "обнимашки".Фото: Евгений НЕСЫН

На 107-й минуте, в самом начале второго овертайма, "Спартак" забил третий гол. Джордан Ларссон после длинного заброса "отклеился" от защитников ЦСКА и низом пробил мимо вратаря соперников Игоря Акинфеева. Что тут началось на "Открытие Арене"! К автору гола бросились обниматься даже запасные игроки "Спартака".

Спартаковцы довели матч до победного конца и теперь за место в финале Кубка России поспорят с питерским "Зенитом".