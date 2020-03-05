Ученые Физтеха помогли реставраторам раскрыть тайну портрета кисти Дмитрия Левицкого

Дмитрий Левицкий один из самых выдающихся российских портретистов XVIII века. Он считался мастером парадного портрета, среди его шедевров изображения императрицы Екатерины II и французского философа Дени Дидро. Отдельное место среди его работ занимает детский портрет Фавста Петровича Макеровского, который состоял в родстве (хотя и дальнем) с Натальей Гончаровой, женой великого Пушкина.

Какое-то время искусствоведы считали этот портрет одной из неудач Левицкого, поскольку фигура мальчика выглядела явно непропорционально. Некоторые предполагали, что на портрете изображен карлик. Потом выяснилось, что несоразмерное телосложение и маленький рост были родовой чертой дворян Нестеровых. А Фавст Макеровский был внебрачным сыном представителя этой фамилии - Петра Нестерова. Чтобы скрыть дефекты комплекции, мальчика нарядили в карнавальный костюм, а на боку повязали пышный бант.

Левицкий всегда был популярен у коллекционеров живописи, сегодня его работы стоят сотни тысяч долларов. Однако портрет Фавста Макеровского долгое время оставался в семейной коллекции. Лишь в 1913 году Третьяковской галерее удалось выкупить его у потомков Макеровского.

Портрет оказался с секретом - холст был сшит из трех кусков: основное полотно высотой 92 см удлинили снизу, добавив вставки высотой 18 и 14 сантиметров. На основном холсте умещалась фигура мальчика до колен. Красочный слой на подшитой части был заметно поврежден и залит желтоватым лаком. Это породило версии о том, что вставки могли не принадлежать кисти Левицкого. Как они появились? Возможно портрет был поврежден и частично утрачен (на основной части полотна обнаружены специфические повреждения, которые возникают под воздействием высоких температур) и восстанавливался уже другим художником.

После попыток реставрации, предпринятых в начале ХХ века, картину не трогали более 100 лет. В 2017 году в ходе осмотра специалисты Третьяковской галереи приняли решение провести комплексную реставрацию картины. Холст становился хрупким, терял эластичность, края трепались и рвались.

Реставраторы обратились за помощью к специалистам Московского физико-технического института (МФТИ) и Института общей и неорганической химии (ИОНХ) РАН. По просьбе искусствоведов ученые провели ряд физико-химических исследований, чтобы с помощью новейших технологий определить, какие красочные материалы использовал художник, а главное - выяснить в каком «родстве» между собой состоят все три части картины.

Исследование грунта показало различия между основным полотном и надставками. Характерный для работ Левицкого двухслойный грунт обнаружился лишь на основной части портрета. Значит авторов у картины двое? Но анализ с помощью инфракрасной стереоскопии, рентгенофлуоресцентной спектроскопии и других ультрасовременных методов показал, что нижний слой грунта основной части схож по составу грунтовке двух остальных фрагментов. Исследование красочных слоев также показало, что краски мешала «одна рука». На всех трех участках портрета был обнаружен зеленый пигмент, который идентифицировали, как малахит. Отчет об исследовании и свои выводы ученые опубликовали в научном журнале Heritage science.

- Вероятно, первоначально для задуманной композиции Левицкий подготовил полотно с двумя слоями грунта, - считают авторы статьи. - Но затем замысел автора изменился и возникла необходимость увеличить размеры холста. Вероятно, художник очень спешил, об этом свидетельствуют несколько факторов: состав грунтовки идентичен на всех трех фрагментах, но в двух дополнительных вставках он упрощен по структуре. Кроме того второй фрагмент был подшит к холсту грубее, чем первый.

Тем не менее, исследования подтвердили, что автором всех трех частей портрета является Дмитрий Левицкий. Такой комплексный анализ живописного произведения был проведен впервые. Теперь эта методика идентификации авторства может успешно применяться для разрешения каких-то спорных вопросов в отношении шедевров других художников.