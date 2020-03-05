Тест "КП": Вспоминая 2006 год. Угадай, сколько стоили товары 14 лет назад?
26 марта 2006 года на свет появился сайт «Одноклассников», который за это время из небольшой соцсети стал одной из самых популярных в России. И чтобы понять, как много воды утекло за это время, мы решили провести любопытный тест: помните ли вы цены на тов
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Например, сколько стоили шампанское и бензин. Проверим?
1Литр бензина АИ-95?
Правильный ответ:
2Сколько стоил доллар 31 декабря 2006 года?
Правильный ответ:
3Недавно произведение Каттелана "Банан в изоленте" ушел с торгов за 120 тысяч долларов. Знали бы вы, что так концептуально повернется современное искусство, купили бы связку побольше еще в 2006 году. Кстати, а сколько стоил килограмм бананов в то время?
Правильный ответ:
4А вот вопрос посложнее. Цена новой Lada Priora?
Правильный ответ:
5А во сколько обходился десяток яиц?
Правильный ответ:
6На Новый год россияне всегда закупаются шампанским. Сколько они отдали в магазине за бутылку «Советского шампанского» 14 лет назад?
Правильный ответ:
7Во сколько обошлась однокомнатная квартира площадью 36 кв. метров в Москве для покупателя в 2006 году?
Правильный ответ:
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Не исключено, что в это время вы не жили в России, или жили, но совсем не любили бананы и Советское шампанское, поэтому и их стоимость вас совершенно не интересовала. Но мы уверены, что вам запомнилось много других моментов из 2006 года, которые стали для вас яркими воспоминаниями. Кстати, соцсети «Одноклассники» исполняется 14 лет, у нас в группах «КП» в
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Признавайтесь, у вас есть тетрадка, где вы тщательно записываете доходы и расходы, поэтому и цены 2006 года вам так хорошо известны! Ну, или у вас отличная память! Как бы то ни было, мы поздравляем, вы - молодец! Кстати, соцсети «Одноклассники» исполняется 14 лет, у нас в группах «КП» вы можете поучаствовать в конкурсе https://ok.ru/kpru
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ИСТОЧНИК KP.RU