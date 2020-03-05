2020-03-05T00:12:10+03:00
Звезды

"С ума можно сойти от красоты": у поклонников перехватило дух от вида Екатерины Климовой в мини и чулках

42-летняя актриса улетела на гастроли в Германию
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина Климова ранее признавалась, что буквально живет работойЕкатерина Климова ранее признавалась, что буквально живет работойФото: Борис КУДРЯВОВ
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Екатерина Климова в конце февраля улетела на гастроли в Германию со спектаклем "Мастер и Маргарита". За две недели 42-летней актрисе предстоит выступить в 11 городах. В блоге артистка показала, как готовится к выходу на сцену.

Екатерина Климова разместила селфи из гримерной. В кадре актриса позирует в черном мини-платье, больше похожем на комбинацию. Довершают соблазнительный образ черные туфли и телесного цвета чулки. От соблазнительного вида звезды у поклонников буквально дух перехватило.

"В чулочках как горячо", "Сумасшедше красивая", "Катерина, ну почему вы такая красивая", "Невероятно хороша", "Какая вы красивая", "Невозможно не влюбиться", "Вы, как всегда, прекрасны", "Великолепное очарование!", "Сногсшибательная Екатерина", "Вот умеют же женщины себя красиво показывать", "Сексуально и прелестно", Да что же это такое, с ума же можно сойти от красоты такой. Госпожа Климова, Вы обалденная...", - делятся эмоциями фолловеры.

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Der Meister und Margarita
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Екатерина Климова ранее признавалась, что буквально живет работой. Она даже предположила, что именно из-за этого у нее не складывается личная жизнь. Ведь постоянные гастроли, постельные сцены на съемочной площадке, огромная конкуренция разрушают отношения.

"Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма. Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось", - сетовала звезда экрана.

Климова считает, что нет смысла обманывать ни себя, ни любимого человека. "Светиться круглыми сутками невозможно, к чему обман? И снова встает выбор - аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии", - размышляла многодетная мама.

Напомним, Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила мужу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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