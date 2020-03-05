2020-03-05T00:03:58+03:00
Спорт

Владелец «Спартака» Леонид Федун: Ради таких матчей стоит любить футбол. Жаль только, что Бакаев получил сотрясение мозга

В четвертьфинальной игре Кубка России красно-белые победили 3:2
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВ
Поделиться:
Леонид Федун. ФОТО ТАСС/ Артем КоротаевЛеонид Федун. ФОТО ТАСС/ Артем Коротаев
Изменить размер текста:

Это был потрясающий матч! Победы в ¼ финала Кубка России были достойны обе команды. Основное время закончилось 2:2. А в дополнительное красно-белые, которые остались в меньшинстве, но все же смогли забить ЦСКА.

Мы поздравили владельца «Спартака» Леонида Федуна.

- Поздравляем, Леонид Арнольдович!

- Спасибо, спасибо, спасибо! Я думаю, что ради таких матчей и стоит любить футбол.

- Кто главный герой такого драматического матча?

- Я, думаю, все. Все боролись, все делали ошибки, все старались. Жалко только, что Бакаев получил сотрясение мозга.

- «Спартак» прекрасно начал год. Выиграл и первый матч чемпионата у «Динамо» (2:0). Теперь 10 очков отрыва от третьего места уже не кажутся пропастью…

- Я не хочу комментировать… надо, чтобы нам очень повезло.

- И все-таки, сможет ли «Спартак» побороться не только за Кубок, но и медали чемпионата?

- В этом сезоне, я думаю, нет.

- А дополнительные призовые за сегодняшний матч у футболистов будут?

На этот вопрос Леонид Федун уже не отвечать не стал, но еще раз поблагодарил за поздравления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Глава российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин: «От УЕФА даже намека нет, что чемпионат Европы будет перенесен»
Ровно 100 дней остается до старта Евро-2020. Его примут 12 городов Европы, в том числе Санкт-Петербург, где пройдет три матча группового этапа и одна игра плей-офф
Новости 24
Для туристов в Египте вводят новые визовые правила с 1 июня
Депутаты Верховной рады одобрили участие иностранных военных в учениях на Украине
Тедеско прокомментировал конфликт с тренером ЦСКА
В Пекине потребовали не называть коронавирус "китайским"
Премьеру нового фильма о Бонде отложили на полгода из-за коронавируса
Новый премьер-министр Украины назвал приоритетом правительства завершение войны в Донбассе
В парламенте Турции депутаты подрались из-за обвинений в адрес Эрдогана
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности всех подписей Родченкова на документах делу российских биатлонисток
Труп несовершеннолетнего нашли на крыше электрички в пригороде Москвы
Генсек НАТО: "Мы призываем Асада и Россию остановить эскалацию"
Верховная Рада утвердила новый состав правительства Украины
Треть такси в Москве возят пассажиров без разрешений
МИД порекомендовал россиянам не ездить на японский остров Хоккайдо из-за коронавируса
IT-куб и кванториумы: в Самарской области создают цифровую образовательную сферу
Первый тайм четвертьфинала Кубка России Спартак - ЦСКА завершился вничью 2:2
СБУ подозревает украинца в пытках соотечественников
В Гонконге подтвердили первый случай передачи коронавируса животному
Уволился директор московской школы, где дети получили ожоги глаз
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Кандидат на пост Украинского премьера рассказал о своих планах по работе правительства
Блумберг вышел из президентской гонки в США в пользу Байдена
В Сбербанке создали модель распространения коронавируса в России и в мире
Кутепов, Соболев и Джикия попали в стартовый состав "Спартака" на игру против ЦСКА