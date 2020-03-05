Владелец «Спартака» Леонид Федун: Ради таких матчей стоит любить футбол. Жаль только, что Бакаев получил сотрясение мозга

Это был потрясающий матч! Победы в ¼ финала Кубка России были достойны обе команды. Основное время закончилось 2:2. А в дополнительное красно-белые, которые остались в меньшинстве, но все же смогли забить ЦСКА.

Мы поздравили владельца «Спартака» Леонида Федуна.

- Поздравляем, Леонид Арнольдович!

- Спасибо, спасибо, спасибо! Я думаю, что ради таких матчей и стоит любить футбол.

- Кто главный герой такого драматического матча?

- Я, думаю, все. Все боролись, все делали ошибки, все старались. Жалко только, что Бакаев получил сотрясение мозга.

- «Спартак» прекрасно начал год. Выиграл и первый матч чемпионата у «Динамо» (2:0). Теперь 10 очков отрыва от третьего места уже не кажутся пропастью…

- Я не хочу комментировать… надо, чтобы нам очень повезло.

- И все-таки, сможет ли «Спартак» побороться не только за Кубок, но и медали чемпионата?

- В этом сезоне, я думаю, нет.

- А дополнительные призовые за сегодняшний матч у футболистов будут?

На этот вопрос Леонид Федун уже не отвечать не стал, но еще раз поблагодарил за поздравления.