Новая мода на вечеринках: «Фабрика» ходит в масках, Ковальчук без грима и Барановская в «голом» платье

Минувшим вечером звезды собрались на препати музыкальной премии «Жара Music Awards». Сама премия состоится в «Крокусе» 4 апреля, а пока гости познакомились с номинантами и узнали имена ведущих. Оказалось, что в этом году ведущими премии станут Ксения Собчак и Константин Богомолов. Это будет первое крупное мероприятие, которое проведёт самая обсуждаемая звездная супружеская пара. Все, кто не сможет присутствовать на премии, увидят неожиданный дуэт в телеверсии или в трансляции премии на сайте Первого канала.

Солистки «Фабрики» на препати премии «Жара Music Awards»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ярким моментом вечеринки стало эффектное появление группы «Фабрика». Певицы сумели привлечь внимание всех фоторепортёров модным теперь ходом: они просто пришли в масках - но не в медицинских, а расшитых стразами. «Мы думаем, что дизайнеры возьмут с нас пример и начнут выпускать такие блестящие маски. Красиво и, наверное, может защитить от различных вирусов», - рассказывали наперебой солистки «Фабрики». Гостям было очевидно, что этот образ певицы выбрали с одной целью - стать главным объектом внимания прессы. А вот Григорий Лепс хоть и не выделялся экстравагантным нарядом, но не был обделён вниманием прессы. Григорий Викторович рассказал об очередном своём бизнесе - под его брендом теперь выпускают ещё и разносолы.

Группа «Cosmos Girls»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возвращаясь к нарядам звёздам, мы отметили две тенденции. Первая - тяга ко всему блестящему. И это верный тренд: в этом сезоне в моде наряды - «фантики» или «блестящие обёртки», как их называют дизайнеры. Серебряные и золотые платья теперь носят не только на новогодние корпоративы - в них модно и можно и на работу, и на любые вечеринки. На «Жаре» блестели и Наталья Гулькина, и Ирина Нельсон, и группа «Cosmos Girls», где поёт дочка Лепса – Ева пришла в модных микро-шортах.

Виктория ДайнекоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну а самой модной звездой вечеринки стилисты назвали Викторию Дайнеко. Стилист Анвар Очилов рассматривает вместе с нами наряд певицы: «Виктория Дайнеко пришла в очень актуальном в этом сезоне платье-сарафане. Выбрана модная линия декольте - треугольник. Укороченный рукав – тренд сезона. К таким рукавам силуэт требует пояс, о котором также не забыла Виктория, правильно подчеркнув талию большим черным ремнем. Образ певицы из времен СССР – то, что теперь очень актуально. Примерно в таких сарафанах выходила на сцену группа «Комбинация» в конце 80-х».

Ирина НельсонФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот Ирина Нельсон серебристый пиджак сочетала с брюками в спортивном стиле. Это тренд весны и лета 2020 - в спортивных штанах ходят теперь и на работу, и на концерт. Ещё моднее смешивать стили, как это сделала Юлия Ковальчук. Ковальчук пришла в модных мужских ботинках, «двойном» жакете и брюках с защипами. Певица собрала костюм-парашют, так называют «безразмерную» одежду, под которую можно прятать, к примеру красивые блузки. Кстати, Ковальчук следует моде и выбирает даже вечером не толстый слой профессионального грима, а «невидимый макияж» в естественных тонах.

Юлия Ковальчук предпочла «невидимый макияж» в естественных тонахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот ведущую препати Юлию Барановскую сравнили с голливудской дивой. Барановская выбрала для вечеринки платье бренда MiloMilo: с очень откровенным разрезом и асимметричным плечом. «Теперь очень актуальны такие прозрачные юбки и вставки, как на платье у Юлии. На неделе моды дизайнеры, как раз представляли коллекции в подобном стиле. Так что удачный выбор!» - объясняет наш стилист.

Юлия БарановскаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну а пока звезды готовятся к премии, зрители голосуют за артистов, а организаторы обещают шоу с использованием современных технологий. К примеру, все пространство сцены будет представлять из себя огромную фигуру робота с крыльями из комиксов, полностью сконструированного из led-экранных модулей. На крыльях, корпусе и голове робота будут расположены трансформирующие площадки, на которых будут петь звезды – Валерий Леонтьев, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Дмитрий Билан, Григорий Лепс, Николай Басков и еще несколько десятков других знаменитых артистов.