Владимир Путин: Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Мы реально на самом высоком уровне находимся

Владимир Путин дал интервью агентству ТАСС о развитии отечественной науки и поддержке молодых талантов. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

РЕБЯТА ИЗ ИНСТИТУТА СОЗДАЛИ «ИСКАНДЕР»

- Он, с одной стороны, «Теслу» запускает, а Рогозин «лифт» собирается строить на Луну.

- «Лифт» на Луну? И что? Я вам другие могу примеры привести: пришла группа молодых людей из института. Просто одна группа целиком пришла в институт в один наш и сделали «Искандер». Молодые люди пришли из института и через несколько лет сделали «Искандер», одно из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся, лучшее в мире. Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Это вот просто примеры из «оборонки». Но это они сделали.

Иваново. Самоходная пусковая установка (СПУ) 9П78-1 в составе ракетного комплекса "Искандер" на аэродроме "Северный". Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

- Ну пусть они сделают легковой автомобиль, как «Тесла».

- Ну вот Прохоров сказал, что он сделает. Пока не получилось у него. Он же обещал, показывал мне, я даже на нём прокатился, но не получается у него пока. У нас в высокотехнологичной сфере, в атомной промышленности мы реально работаем очень хорошо. Мы реально обогнали всех, мы больше всех делаем в мире атомных блоков для электростанций. Это никакое не оружие, ничего. Это высокие технологии. Очень активно развиваются. Если посмотреть на боевую технику, на ту же авиацию — мы реально на самом высоком уровне находимся. И в «гражданке» будем дальше продолжать делать. Уже у нас появляются свои собственные фармацевтические продукты очень хорошие и так далее. Всё постепенно, но нарастает.

- Я имел в виду немножко другое, когда сказал про Маска. То есть он не то чтобы кумир, но некий пример для подражания. Кого мы можем предложить в качестве альтернативы?

- У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области ничем не хуже. Он один из лидеров, безусловно. Если бы не прижимали, искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы ещё лучше. Это просто то, что в голову приходит прямо сейчас, с лёту.

В офисе компании "Лаборатория Касперского". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

«ЛИДЕРЫ РОССИИ» - ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНТРУМЕНТ

- Как вы относитесь к тому, что по одному из соцопросов половина молодых людей хочет уехать из страны?

- Соцопросы тоже разные бывают, и целевые группы тоже бывают разные. Кто-то хочет уехать, кто-то хочет вернуться. Я уже говорил, что таких становится всё больше и больше. Чтобы у людей было желание реализовываться в своей собственной стране, государство, конечно, должно делать для этого всё больше и больше, и мы будем этим заниматься. Я считаю, что количество хороших специалистов, которые остаются в стране, становится всё больше и больше, а то, что наши специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о том, что у нас хорошая высшая школа.

- «Лидеры России» — конкурс оправдывает ваши ожидания?

- Да, конечно. Вообще замечательные ребята. У нас же не только этот конкурс «Лидеры России». «Россия — страна возможностей», там целый набор инструментов, и мне кажется, что он очень эффективно работает.

- А что критерием является — количество назначенцев, которые занимают посты на госслужбе, либо качество предложений?

- У нас ведь нет ни одного конкурса из того, что я назвал, который является конкурсом на какое-то место, на какую-то должность. Мы просто даём людям возможность потом повысить свои знания, компетенции, но а параллельно, когда с ними, с этими людьми, работают представители либо крупных компаний, либо министерств и ведомств, они в этой среде сразу присматривают для себя работников. И действительно, там уже, знаете, и министры появились, и замминистра, и даже губернаторы, заместители губернатора. Это очень хороший социальный лифт.

Я СИДЕЛ, ДУМАЛ И ПРИДУМАЛ «СИРИУС»

- «Сириус» — тоже это такой новый опыт. Я имею в виду центр «Сириус».

- Это немножко другое, но это всё-таки способ работы с талантливыми детьми. Когда я принимал решение создать «Сириус», мне просто... знаете, как это возникло? Олимпийские объекты в Имеретинской долине. Сразу пошли предложения что-то разобрать, куда-то перевезти. Но разобрать, перевезти — это примерно столько же, сколько новое построить. Лучше в другом месте, в конце концов я решил в другом месте построить новое. А как использовать то, что есть? И сначала мне в голову пришла простая, примитивная вещь — использовать для детского спорта. А потом я подумал: а почему только для спорта? У нас ведь есть, ещё с Советского Союза досталась нам, система специальной подготовки: физико-математические школы, потом биологические школы, потом музыкальные училища при консерваториях, балетные училища. То, чем мы гордимся. Ну и, конечно, спорт — это фигурное катание, такие наши виды спорта престижные, где у нас хорошие компетенции, мы добивались успехов, хоккей. Вот я придумал это объединить.

Президент Путин во время посещения образовательного центра "Сириус", 2019 год. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

- То есть идея была ваша изначально?

- Да, да, я придумал это. И один из коллег, которых приглашали туда, он сказал одному из, так сказать, коллег тоже: ничего у него не получится. На вопрос почему он говорит: всё начнётся с того, что ваши хоккеисты набьют морду математикам. Ничего подобного там не происходит. Потому что ребята, даже здоровые мальчишки, которые спортом занимаются, они с уважением относятся к тем своим сверстникам, которые добиваются заметных успехов в своих отраслях, они знают, что это требует больших усилий и таланта. Вот «Сириус»… это я, кстати, и название-то придумал сам. Сидел-сидел, думал, как назвать, потом вспомнил, что самая яркая звезда на небосклоне — это Сириус. Там самые яркие ребята собираются, вот поэтому и так предложил назвать. Вот это название прижилось.

- Попробовали не прижилось бы! Путин сказал!

- Ну всё бывает, нет. Здесь мы используем ту систему отбора талантливых ребятишек, которая была создана ещё в Советском Союзе. Вот эти физико-математические школы, биология, музыкальные школы и так далее. И берём оттуда, отбираем в этот «Сириус» на 21 день и каждый 21 день прокатываем там ребятишек. И отбираем из них тех, кто имеет наибольшие перспективы, наилучшие перспективы. Это очень хорошая идея получилась. Причём знаете, что интересно и что мне особенно нравится? Скажем, спортсмены общаются с математиками, а математики, может быть, в первый раз лично идут посмотреть, как хоккей там или балет функционирует, приобщаются к физической культуре. Очень здорово получилось, мне очень нравится. Теперь там следующий вопрос — там нужно современный университет создать. Мы создали там уже научный кластер из лабораторий таких вот приоритетных направлений. Несколько, четыре, по-моему. И потом здесь же будем создавать технопарк, с тем чтобы у нас была школа, университет, научная лаборатория и реализация в технопарке. Закольцуем это всё.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 9. О поддержке талантливой молодежи..

Полная расшифровка разговора.