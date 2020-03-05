2020-03-05T11:10:27+03:00
Спорт

«Спартак» - ЦСКА: весь российский футбол в одном матче

Слабые судьи, завышенные амбиции, но при этом искренние эмоции и драйв
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Игроки ЦСКА Иван Обляков и "Спартака" Георгий Джикия в матче 1/4 финала Кубка России по футболу. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССИгроки ЦСКА Иван Обляков и "Спартака" Георгий Джикия в матче 1/4 финала Кубка России по футболу. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Если вы хотите понять российский футбол, но у вас нет второй жизни в нем разобраться, вам достаточно посмотреть 120 минут дерби «Спартак» - ЦСКА. В нем было все. И огонь трибун. И остановка матча. И воля вернувшегося в игру ЦСКА. И несправедливость «поплывшего» судьи. И высшая справедливость. И слишком большие амбиции тренеров. И конечно голы.

Так что самое главное было в этом огненном дерби? Чем болеет российский футбол. И что его спасет?

Минус 1. Слабые судьи

Русский мат – самое сильное средство выражений эмоций. Он может быть и негативный, а может быть восторженный. Расходившиеся после дерби болельщики «Спартака» одновременно умудрялись выражать сразу и то и другое. После яркой победы они находили слова вспомнить и арбитра Сергея Иванова.

К арбитру Сергею Иванову накопилось немало претензий. Фото Сергей Красильников / ТАСС

К арбитру Сергею Иванову накопилось немало претензий. Фото Сергей Красильников / ТАСС

Претензий у победителей было две, и обе по делу. Первая касалась эпизода, когда мяч попал в руку защитника ЦСКА Дивееву. Пенальти? Нет! Судья даже не пошел смотреть ВАР. И спрашивается, на черта тогда городили эту дорогущую систему, если ею не пользуются? Второй момент – удаление Понсе, и оно точно было грубой ошибкой.

Оба решения - в пользу ЦСКА. Но вряд ли рефери был пристрастен, скорее – «поплыл», не выдержал накала. Арбитрам повезло, что «Спартак». Случись иначе – карьера Сергея Иванова была бы сломана. Сейчас повезло, но стоит помнить о проблеме российского футбола – у нас слабые судьи.

Минус 2. Неподтвержденные амбиции

Отказ главного тренера ЦСКА Гончаренко жать руку своему коллеге из «Спартака» Тедеко - второй самый обсуждаемый момент. И тоже отражение проблемы российского футбола: мы слишком много воображаем о себе. У всего российского футбола непомерные амбиции. Мы считаем, что как минимум достойны финала Лиги чемпионов. А когда пусть даже в равной борьбе проигрываем – обижаемся. И хамим. Секунда самообладания, быстро пожатая рука со взглядом прямо в глаза сопернику – и Гончаренко стал бы победителем в этом эпизоде.

Минус 3. Ошибки игроков

Почти любой гол – это не только чье-то мастерство, но и чья-то ошибка. В дерби было пять забитых мячей. И как минимум четыре из них – результат грубых просчетов игроков «Спартака» и ЦСКА. Это уровень нашего футбола, это стоит признать. Но когда ошибаются обе команды – получается ярко.

Болельщик "Спартака" на трибунах кубкового матча. Фото Сергей Красильников / ТАСС

Болельщик "Спартака" на трибунах кубкового матча. Фото Сергей Красильников / ТАСС

Плюс 1. Российские игроки – на первых ролях

«Спартак» и ЦСКА – пожалуй, самые российские команды в РПЛ. И кто был на первых ролях в этом сумасшедшем дерби? Базаев – раз, Дивеев – два, Ахметов – три, Зобнин – четыре… Да они ошибались. Но они же и исправлялись голами! И гол 20-летнего Дивеева вызывает намного больше эмоций, чем результативный удар аргентинца Понсе.

Плюс 2. В РПЛ появился хороший тренер

«Спартак» кажется, готов наконец-то грустить о Массимо Каррере. Ностальгия фанатов по давным-давно уволенному тренеру тащила команду на дно. И вот вам новый герой – Тедеско. Итальянец с немецким прагматизмом. Ему хватило трех месяцев чтобы привести команду в чувство, поставить игру. А это значит, что «Спартак» - не проклятое место, надо только работать и понимать, что ты делаешь.

Радость спартаковцев после финального свистка. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Радость спартаковцев после финального свистка. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Плюс 3. Эмоции

Это был огненный матч. Для «Спартака» - возможно, главный в сезоне. И это было видно и на трибунах и на поле. Искрило и там и там. И когда такой нерв сотрясает 45-тысячную арену, не важны ошибки игроков и судей. Ради таких матчей существует спорт. Ради таких матчей в футболе вертятся миллиарды. Ради такого зрелища болельщики готовы 120 минут гнать свои команды вперед. Иногда российский футбол забывает об этом. Здорово, что есть дерби «Спартак» - ЦСКА, чтобы напомнить об этом.

Обзор матча Спартак - ЦСКА. 1/4 финала Олимп-Кубка России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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