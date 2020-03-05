2020-03-05T12:45:25+03:00
Спорт

Чемпионат мира по хоккею 2020 могут перенести в Сочи из-за коронавируса

В Швейцарии действует официальный запрет на массовые собрания людей, а турнир должен стартовать уже в мае
Сергей КИРИЛЛОВ
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Чемпионат мира по хоккею, намеченный на проведение в Швейцарии, может быть перенесён.Чемпионат мира по хоккею, намеченный на проведение в Швейцарии, может быть перенесён.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду вице-президент Международной федерации (ИИХФ) Калерво Куммола заявил, что чемпионат мира по хоккею, который должен пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне, может быть отменен. Дело в том, что в Швейцарии из-за эпидемии коронавируса введен запрет на массовые мероприятия, где участвует более 1000 человек. При этом чиновник сказал, что никакого плана Б у ИИХФ нет, но есть страховка на случай форс-мажора. Международная федерация, оказывается, страхует все свои крупные турниры с 2003 года, когда из-за эпидемии не смогли провести женский чемпионат мира.

Но вскоре президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что все же ищет варианты переноса первенства. И одним из таких мест является Сочи.

- Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Белоруссией. - Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с Федераций хоккея России, можем ли мы провести чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта, — приводит ТАСС слова Фазеля, который добавил, что в Швейцарии по-прежнему продаются билеты на домашний ЧМ.

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но готов ли Сочи в экстренном порядке принять у себя мировое первенство? Мы помним, как Москва в 2011 году подхватила чемпионат мира по фигурному катанию, когда в Японии произошло сильное землятресение и цунами. Но мировое первенство по хоккею более масштабное мероприятие, ведь в нем одновременно играют 16 команд.

На первый взгляд, вся инфраструктура для проведения таких соревнований в Сочи есть. Ледовый дворец «Большой», где во время Олимпиады-2014 играли хоккеисты, сейчас является домашней ареной ХК «Сочи». А рядом, во дворце «Айсберг» (во время Игр-2014 в нем соревновались фигуристы и мастера шорт-трека) проходят различные ледовые шоу и концерты. Словом, никаких технических и логистических противопоказаний пока нет. А вот медицинских — пока не ясно. Стоит ли приглашать к себе в страну болельщиков из десятков стран, или ли вирус все же успеет самоликвидироваться за ближайшие два месяца...

ИСТОЧНИК KP.RU

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