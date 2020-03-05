2020-03-05T13:06:01+03:00
Общество

Мужчины будут дарить на 8 марта цветы, а женщины и не ждут большего

В отличие от Дня защитника отечества, ожидания совпадают с намерениями
Влад СМЕРТИН
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Фото: Влад КОМЯКОВ
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ВЦИОМ выяснил, что россиянки хотят получить в подарок, и что им собираются подарить мужчины. Кстати, перед Днем защитника проводился аналогичный опрос. Мужики тогда размечтались: среди самых желанных подарков были и квартиры, и машины, и билеты на моря. Держи карман шире, как же.

Их половины, как выяснилось, более реалистичны. Самым ожидаемым презентом на 8 марта оказался букет цветов. И именно такой сюрприз приготовят дамам кавалеры.

Если вспомнить, что рассказывали россияне социологам в прошлом, можно сделать неутешительный вывод — на подарки девушкам мы тратим все меньше денег. Растет популярность цветов, зато все меньше джентльменов собираются «выгулять» даму в театре или ресторане, в два раза меньше стало тех, кто готов раскошелиться на смартфоны или другие гаджеты.

КОНКРЕТНО

Что будут дарить мужчины

Цветы — 64%

Парфюмерия, косметика, бижутерия — 24%

Конфеты, деликатесы, спиртное — 17%

Ювелирные украшения — 11%

Билеты на концерт, ужин в ресторане — 7%

Чего ждут женщины

Цветы — 47%

Путевка — 31%

Билеты на концерт, ужин в ресторане — 25%

Ювелирные украшения — 17%

Деньги, подарочный сертификат — 16%

По данным ВЦИОМ, можно было выбрать несколько вариантов

ИСТОЧНИК KP.RU

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