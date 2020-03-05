Мужчины будут дарить на 8 марта цветы, а женщины и не ждут большего
ВЦИОМ выяснил, что россиянки хотят получить в подарок, и что им собираются подарить мужчины. Кстати, перед Днем защитника проводился аналогичный опрос. Мужики тогда размечтались: среди самых желанных подарков были и квартиры, и машины, и билеты на моря. Держи карман шире, как же.
Их половины, как выяснилось, более реалистичны. Самым ожидаемым презентом на 8 марта оказался букет цветов. И именно такой сюрприз приготовят дамам кавалеры.
Если вспомнить, что рассказывали россияне социологам в прошлом, можно сделать неутешительный вывод — на подарки девушкам мы тратим все меньше денег. Растет популярность цветов, зато все меньше джентльменов собираются «выгулять» даму в театре или ресторане, в два раза меньше стало тех, кто готов раскошелиться на смартфоны или другие гаджеты.
КОНКРЕТНО
Что будут дарить мужчины
Цветы — 64%
Парфюмерия, косметика, бижутерия — 24%
Конфеты, деликатесы, спиртное — 17%
Ювелирные украшения — 11%
Билеты на концерт, ужин в ресторане — 7%
Чего ждут женщины
Цветы — 47%
Путевка — 31%
Билеты на концерт, ужин в ресторане — 25%
Ювелирные украшения — 17%
Деньги, подарочный сертификат — 16%
По данным ВЦИОМ, можно было выбрать несколько вариантов
ИСТОЧНИК KP.RU