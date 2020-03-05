В Москве разыскивают парня, который изнасиловал ученицу модельной школы

История случилась еще 22 февраля, однако известно о ней стало только сейчас. Все начиналось как обычное свидание. На одном из сайтов знакомств 21-летняя Мария Б.* познакомилась с молодым человеком по имени Иван В.*

После милой переписки Ваня и Маша решили встретиться у одной из станций метро на севере Москвы. Иван забрал девушку на своем автомобиле и долго катал по городу. Молодые люди общались, узнавая друг друга ближе. К полуночи Ваня предложил Маше поехать к нему домой на Юг столицы. Девушка согласилась, и молодые люди направились в микрорайон "Солнцево Парк".

"26 февраля в полицию обратилась 21-летняя ученица столичной модельной школы Мария Б.* Девушка написала заявление об изнасиловании на Ивана В., с которым познакомилась в интернете. По словам заявительницы, оказавшись дома у нового знакомого, мужчина вступил с ней в половую связь против ее воли. " - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и разыскивают Ивана В.*, на которого написала заявление об изнасиловании студентка московской модельной школы.