2020-03-05T14:45:01+03:00
Телевизор

Елена Степаненко подвинула бывшего мужа в эфире

Впервые ее шоу выйдет 8 марта, а программа Петросяна - 7-го. А ведь всегда было наоборот!
Антонина ВЕТКИНА
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Елена Степаненко на сцене.Елена Степаненко на сцене.Фото: Youtube
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Много лет Евгений Петросян и Елена Степаненко готовили спецвыпуски своих шоу к Международному женскому дню. Причем главный был явно Евгений Ваганович - его программа выходила именно 8 марта, в то время как его супруга юморила накануне - 6 или 7-го, как бы разогревая публику к «основному блюду». Так должно было быть и в этот раз.

И вдруг в уже опубликованную сетку передач внесли изменения - большой юмористический концерт Степаненко «Ирония судьбы» в итоге покажут в сам праздник. Зрителю обещают «шутки от женщин и шутки для женщин». Это означает, что поздравлять виновниц торжества будут артисты обоих полов - прежде всего сама Елена Степаненко, а также Елена Воробей, «Новые русские бабки», Сосо Павлиашвили, Игорь Маменко, Сергей Дроботенко, Алексей Щеглов и другие.

Степаненко сейчас в зените славы: даже ее старые монологи о непутевых мужьях-изменщиках переживают второе рождение благодаря обстоятельствам ее личной жизни. Публика ей сочувствует и… рукоплещет. Так что совсем неудивительно, что ее программе уделили лучшее время.

А Евгению Петросяну досталось не слишком престижное утро субботы за сутки до праздника. Тоже, конечно, будет весело, выступят все традиционные для его шоу артисты — от той же Елены Воробей до Александра Морозова и нестареющего дуэта Моисеенко и Данильца. Но это уже не то что раньше, конечно. А что поделать? За счастье с молоденькой женой — Татьяной Брухуновой, приходится платить...

«Россия 1».

«Ирония весны». Концерт Елены Степаненко»

Воскресенье, 8 марта, 15.30.

«Петросян и женщины»

Суббота, 7 марта, 11.10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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