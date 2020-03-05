Лазерный комплекс «Пересвет» в России: что это такое и где применяется

Президент Путин запустил загадочную интригу, когда произнес вот эти слова: «Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Это вот просто примеры из «оборонки». Но это они сделали».

Что такое лазерный комплекс «Пересвет»? Это новейший лазерный комплекс, в конце 2018 года поступивший на вооружение Российской армии (но его испытания продолжаются). Для чего он создан и какими возможностями обладает? На этот вопрос военные отвечают так: он предназначен для использования в составе противовоздушной и противоракетной обороны и может отражать любые воздушные атаки. Еще - ослеплять «электронные глаза» - оптику противника. Не дает ей возможности указать цель. Лазерный луч может нарушить работу электронных систем - будь то самолет, вертолет, ракета или беспилотник.

Комплекс "Пересвет" в походном положении. Фото: Министерство обороны РФ

Правда, один из знающих людей как-то проговорился в СМИ, что лазерный комплекс «Пересвет» способен еще и «бороться с вражескими спутниками на орбите». Но эти его слова бдительные спецы по охране военных тайн быстренько «стерли».

Разработки этого уникального оружия начались в нашей «оборонке» еще во времена СССР, шли они трудно и с переменным успехом. А в конце 80-х - начале 90-х финансирование проекта и вовсе прикрыли «ввиду бесперспективности». Но молодые инженеры, выпускники «Бауманки», пришедкшие в одно из КБ, так не думали. Достали из сейфов пожелтевшие чертежи и «отцовские наработки, которые еще мыши не съели» и взялись за дело. Пессимисты и скептики их отговаривали, пускали злоязыкие подначки, когда первые испытания проваливались. Однако, упорство и «золотые головы» молодых ученых победили.

Их детище - в боевых армейских порядках. Но еще не все проблемы решены. Недостатки у «Пересвета» тоже есть. Лазерное оружие эффективно, но только при благоприятных погодных условиях. Осадки, туман, бури — все это может мешать работе установки. Тут еще есть над чем поработать.

Опубликовано видео развертывания российского лазерного комплекса Пересвет .

Кстати, имя новому оружию выбирали в ходе всероссийского голосования, проведенного по инициативе Минобороны РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть видеороликов нового оружия России, которые показал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию

Выступление Путина в части, касающейся перспективных военных технологий, имеющихся или разрабатываемых в России, стало настоящей сенсацией. Президент отметил, что нынешние западные системы ПРО рассчитаны на носители, доставляющие свои боевые части по баллистическим траекториям. Президент подчеркнул, что даже нынешние ракеты «Воеводы», именуемые на Западе «Сатана», оснащаются средствами преодоления ПРО. А вот дальше началось самое интересное. (подробности)