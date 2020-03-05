2020-03-05T15:19:55+03:00
Экономика

В беднейших регионах России на пропитание уходит более половины доходов населения

Эксперт считает, что в реальности — картина может оказаться еще хуже
Владимир НИКОЛАЕВ
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Какую часть своих денег должен тратить человек на питание — желательно здоровое?Какую часть своих денег должен тратить человек на питание — желательно здоровое?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Какую часть своих денег должен тратить человек на питание — желательно здоровое? Оценок много. Например, Росстат исходит из того, что «на желудок» должно уходить 50% потребительской корзины. У кого больше — того можно отнести к категории бедных.

Свои подсчеты представили и журналисты «Новых Известий». По их подсчетам получилось, что самые неблагополучные регионы это Забайкальский край и Республика Тыва — там на еду жители тратят соответственно 50,9% и 50,74% своих доходов.

- Слишком оптимистичная картина у них получилась, - прокомментировал эти результаты для «КП» заведующий лабораторией уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков. - Даже по официальным данным примерно 20 млн россиян живет за чертой бедности, то есть у них на еду уходит более 50% доходов. Думаю, в бедных регионах у людей на еду уходит гораздо больше. По нашим же оценкам, на питание должно тратиться 33-35% от доходов. Мы предлагаем пересмотреть продовольственную корзину, чтобы питание было более сбалансированным. И еще такой момент нужно учитывать, как питание вне дома. У работающего человека как минимум один прием пищи происходит вне дома. При таком подходе стоимость корзины, конечно, вырастет. А для того, чтобы трети доходов хватало на такое питание, нужно поднимать минимальную зарплату хотя бы до 30 тысяч, а в дальнейшем до 50 тысяч рублей. Существует так называемый «закон Энгеля», выведенный еще в позапрошлом веке: чем хуже люди живут, тем выше у них доля расходов на питание. В США, например, тем, кто вынужден тратить на еду более 30% своих доходов, оказывается адресная социальная помощь.

САМЫЕ СЫТЫЕ

Регион Доля трат на еду,%

Ямало-Ненецкая АО 14,57

Ненецкая АО 17,39

Чукотская АО 18,2

Москва 18,22

Сахалинская обл. 19,5

САМЫЕ ГОЛОДНЫЕ

Забайкальский край 50,9

Тыва 50,74

Еврейская АО 43,29

Ингушетия 42,28

Калмыкия 39,06

(По данным «Новых Известий»).

А КАК У НИХ?

Страна Доля трат на еду,%

Люксембург 8,4

Великобритания 10,6

Ирландия 11,,5

Россия 30,2

Молдавия 43,8

Казахстан 47,6

Украина 50

(По данным РИА Рейтинг, дек 2019 г.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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