2020-03-05T15:25:18+03:00
Экономика

В Москве обсудили участие Казахстана в российских деловых мероприятиях

Наша страна является ключевым экономическим партнером Казахстана
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Наша страна является ключевым экономическим партнером Казахстана. Фото: фонд РосконгрессНаша страна является ключевым экономическим партнером Казахстана. Фото: фонд Росконгресс
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В Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в РФ Ермека Кошербаева. Стороны предметно обсудили актуальные двусторонние аспекты торгово-экономических отношений. Россия является ключевым экономическим партнером Казахстана, занимая 1-е место по объему товарооборота и импорта в Казахстане и 4-е место по объему экспорта казахстанской продукции. Кроме того, обсуждалось создание совместного проектного офиса между странами и участие делегации Казахстана в многосторонних международных мероприятиях, а также саммитах ШОС и БРИКС.

«Двусторонние отношения между Россией и Казахстаном носят характер устойчивого стратегического партнерства. Казахстан принимает участие в крупнейших российских деловых событиях на самом высоком уровне. С целью развития торгово-экономического аспекта двусторонних отношений российская сторона всегда предоставляет своим партнерам информацию об инвестиционных возможностях нашей страны от Калининграда до Владивостока, а также обеспечивает взаимодействие представителей профильных министерств и ведомств обеих стран по широкому спектру вопросов», – подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков.

На протяжении последних лет Казахстан принимал активное участие в международных мероприятиях в России и ежегодно проводил собственные мероприятия в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума.

Посол Республики Казахстан в РФ Ермек Кошербаев отметил, что представители бизнес-сообщества Казахстана высоко ценят практическую направленность международных деловых мероприятий, проводимых в России: «Мы планируем, со своей стороны, организовывать бизнес-миссии Казахстана в субъекты Российской Федерации, чтобы представители предпринимательского сообщества могли предметно обсудить взаимодействие в рамках конкретных бизнес-проектов. Участие нашей делегации в мероприятиях Фонда Росконгресс будет, безусловно, этому способствовать – результатом участия в российских форумах всегда становятся содержательные встречи и подписание соглашений о сотрудничестве».

В ноябре 2019 года в Омске состоялся ХVI форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». Организаторами Форума выступали Минэкономразвития России и Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан при поддержке Фонда Росконгресс. Форум межрегионального сотрудничества является эффективной площадкой взаимодействия между правительствами и бизнесами России и Казахстана. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 1600 делегатов из 24 субъектов Российской Федерации и 10 областей Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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