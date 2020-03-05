Журналиста Голунова по требованию следователя направили на психиатрическую экспертизу
Корреспондент "Медузы" Иван Голунов заявил информационным агентствам, что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ. Эту информацию также подтвердил его адвокат Сергей Бадамшин.
Ряду СМИ Голунов заявил, что "наблюдался у психиатра в детстве", после того, как 1987 году родители отдали его в логопедический детский сад. При этом журналист отмечает, что в "2013 году это не помешало ему получить паспорт моряка", так как он прошел психиатрическую экспертизу. Напомним, Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года.
Журналист настаивал, что запрещенные вещества ему "подбросили при задержании", и не исключил, что это связано с его расследованием по злоупотреблениям в ритуальном бизнесе. Уголовное дело Голунова, на фоне широкой общественной компании в его поддержку прекратили "в связи с недоказанностью" уже 11 июня, а прокуратура направила Голунову свои извинения.
Подозреваемых полицейских уволили, а затем задержали и арестовали. Один из них недавно дал признательные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU