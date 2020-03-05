2020-03-05T16:16:15+03:00
Происшествия

Журналиста Голунова по требованию следователя направили на психиатрическую экспертизу

Он не отрицает, что наблюдался у "психиатра в детстве", но потом никаких проблем у него со здоровьем не возникало
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Ряду СМИ Голунов заявил, что "наблюдался у психиатра в детстве"Ряду СМИ Голунов заявил, что "наблюдался у психиатра в детстве"Фото: REUTERS
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Корреспондент "Медузы" Иван Голунов заявил информационным агентствам, что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ. Эту информацию также подтвердил его адвокат Сергей Бадамшин.

Ряду СМИ Голунов заявил, что "наблюдался у психиатра в детстве", после того, как 1987 году родители отдали его в логопедический детский сад. При этом журналист отмечает, что в "2013 году это не помешало ему получить паспорт моряка", так как он прошел психиатрическую экспертизу. Напомним, Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года.

Журналист настаивал, что запрещенные вещества ему "подбросили при задержании", и не исключил, что это связано с его расследованием по злоупотреблениям в ритуальном бизнесе. Уголовное дело Голунова, на фоне широкой общественной компании в его поддержку прекратили "в связи с недоказанностью" уже 11 июня, а прокуратура направила Голунову свои извинения.

Подозреваемых полицейских уволили, а затем задержали и арестовали. Один из них недавно дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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