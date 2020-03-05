Христианство обещает спасение, а не качественный сервис

В России оказалось невероятно много людей с обостренным чувством собственного достоинства. Даже если разговор идет не с ними, они обязательно высказывают свою точку зрения. Если диалог все равно не получается – начинают скандалить.

Ровно так «образованная» публика реагирует на высказывания различных священников, религиозных публицистов и просто людей, имеющих наглость заявлять, что они – христиане. Именно это происходит почти после всякого высказывания отца Димитрия (Смирнова).

Страждущие журналисты, политологи и прочие активисты немедленно начинают браниться и полемизировать с настоятелем Храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской. А он хитрец не отвечает. Отчего брызги слюны совсем начинают лететь во все стороны.

Почему? Я честное слово не понимаю.

Мне кажется, что, слова протоиерея о том, что базовое предназначение девочки, женщины – быть матерью и женой, точно не адресованы к адептам свободных отношений, профессиональным содержанкам и радикальным феминисткам.

Отец Димитрий (Смирнов) точно не нуждается в адвокатах. Кто захочет – найдет первоисточник и вникнет в суть сказанного.

Несмотря на то, что отец Димитрий – настоящий миссионер, вряд ли его амбиции заходят так далеко, чтобы «одним ударом» отрезвить людей, окаменевших в своем нечуствии к греху. А может, и заходят.

Вполне может быть, что за границами медийного мира, где за бессмысленным шумом ничего не разобрать, кто-то, услышав слово священника, изменит свою жизнь. Может быть, сразу, в один день. А, может, и нет. Но все равно начнет свою личную войну за Спасение.

Для прихожан христианских храмов (и вообще для религиозных людей) в словах отца Димитрия вообще нет ничего такого, чего они не знают, или не слышали множество раз. А всем прочим оскорбляться не стоит. Это не слишком продуктивно.

Христианство остается крайне радикальным учением, которое очень некомфортно для обычного человека. Оно – оскорбительно, нетерпимо. Христианство не принимает никаких полутонов и требует постоянного выбора.

Но тут ведь как. Вас же силком туда никто не тянет? Вроде, нет.

Ну, так и вы не ведите себя, словно в магазине, требуя качественного сервиса. В Церкви вам никто ничего не должен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ты попадаешь в ад!»: Священник призвал женщин не выходить замуж за советских мужчин

Священник Димитрий Смирнов выступил с новым жестким призывом к женщинам. Батюшка посоветовал им не выходить замуж за советских мужчин. Об этом отец Димитрий сказал во время проповеди в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. (подробности)