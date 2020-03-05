Депутаты Госдумы приняли законопроект ЕР о "народном бюджете"

Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что речь прежде всего о благоустройстве общественных пространств и ремонте зданий. Например, домов культуры, сообщают “Новые известия”.

Турчак пояснил, что законопроект вводит новый правовой механизм, который позволит россиянам самим решать, на что тратить выделяемые из бюджета средства. Не секрет, что когда за всех решают чиновники, что граждане часто получают не то, что хотят

“Жителям всегда виднее, как сделать жизнь на их территории лучше. Именно поэтому они должны иметь возможность влиять на ситуацию”, – заявил Турчак.

Секретарь Генсовета партии добавил, что инициативное бюджетирование уже успешно применяется во многих регионах страны. Президент такой принцип взаимодействия народа и власти поддержал, призвав распространить его по всей территории РФ. Теперь региональным властям предстоит проанализировать лучшие практики, чтобы ко второму чтению представить более проработанные предложения.

Секретарь Омского отделения партии Юрий Тетянников отметил, что практика по проведению народного голосования по выбору объектов и городских территорий, которые благоустраиваются по национальному проекту “Формирование комфортной городской среды” реализуется в регионе с прошлого года. Жители сами определяют значимые общественные пространства, само голосование проводится в два этапа. “В нынешнем году такое голосование было проведено в начале года, омичи выбирали объекты и городские территории, которые будут благоустраиваться в 2021 году. В среднем, по подсчетам специалистов, в каждом округе на участки пришли от 2,5 до 3,2 тысяч человек. Всего в заочном голосовании приняли участие 14893 омичей, в очном - 13263 омичей. Также, в рамках ежегодного голосования, на городских площадках проходят широкие общественные обсуждения проектов благоустройства, где омичи вносят свои коррективы и предложения в проекты”, – сказал он. В обсуждениях участвуют разные слои населения, причем активно проявляет себя молодежь. Это говорит о заинтересованности омичей в улучшении условий жизни.

На сайте партии "Единая Россия" говорится, что 30 января на заседании Совета по развитию местного самоуправления Путин поддержал инициативу партийцев. Уже 3 февраля законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму, а 17 февраля члены профильного комитета рекомендовали депутатам принять его в первом чтении.